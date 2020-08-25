【上車夢】靠自己25歲「上車」單位升值200萬　90後女生：人生成就不要用置業來衡量

▲ 自小在兒童之家長大的文慧詩（Manci），在25歲事業開始上軌道時成功「上車」。

自小因家庭因素而在兒童之家長大的文慧詩（Manci），長大後努力進修曾在海外地產行業闖出成就，年薪達到逾百萬元，後來毅然辭職追夢，自立門戶成立藝術蛋糕品牌M Patisserie。

在兒童之家的大家庭中長大，Manci童年的夢想便是擁有屬於自己的房間，她更在自己25歲時「上車」，「上車」後更死慳死抵於一年後以20多萬元為單位重新裝修，打造自己與愛犬「十三妹」的安樂窩。別人眼中的人生勝利組，她卻淡然地說道，人生成就不應用置業來衡量。

▲ 全屋的地板均被Manci全部更換。（受訪者提供）

▲ 經裝修後，Manci的家變得光猛企理。（受訪者提供）

九成按揭購入378萬舊樓單位

過去曾投身海外地產行業的Manci，當時趁自己事業上略有小成，加上不想再為租金及四處搬遷而煩惱，她在2017年決定動用積蓄，以九成按揭購入太子一個當時市值378萬元、擁近40年樓齡的舊樓單位，成功以25歲之齡「上車」。

對於自己當時首次置業的決定，她坦言其實有點風險。因為當時她正在九龍物色一個可以鄰近港鐵站的單位，前後更已看過50幾個單位，她是在沒有睇樓的情況下簽約。她憶述，由於上手業主當時仍在單位居住，不開放睇樓，她當時只能在經紀的帶領下，參觀上下層同類的單位，再加上業主提供的照片，估計內裡的間隔。

當Manci正式「扑槌」、前業主搬走後，她才第一次兩房兩廳單位的「廬山真面目」。她收樓後大讚單位「樓底高，遠比想像中『四正』」，惟一美中不足的是廁所的設計，這亦成為了她後來裝修的重點。

▲ 作為蛋糕師的Manci，對廚房自然亦有要求。因此她在裝修時決定「扑牆」，把廚房改造成開放式。（受訪者提供）

▲ 玄關部份掛有不少裝飾畫及擺設，盡顯Manci個人品味。（受訪者提供）

全屋地板、牆身全更換

不過，Manci當時在繳付首期後，積蓄已所剩無幾。她繼續事業上默默耕耘，在一年後再以大約20多萬元，打造自己的夢想之家。 受預算所限，Manci在挑選裝修物料時亦會貨比三家，精打細算，自己的親力親為，以及相熟的裝修師傅朋友幫助下，更換全單位的地板，牆身亦重新髹油。而廚房及廁所則最大工程，當中除了把廚房改為開放式外，廁所則要重鋪水管、重造地台及假天花，上述工程約需13萬元。

至於傢俱及其他室內設備等，Manci則主要透過淘寶、宜家傢俬入手。當中，電視櫃、衣櫃、地台睡床等的擺位，均由她自行測量，再於淘寶訂造，而吊燈、枱燈、掛架等小傢俱則在宜家傢俬購買。

淘寶傢俱開支：

客廳入牆電視櫃 $1.3萬人民幣

2間房間地台床+衣櫃+牆上吊櫃 $3.6萬人民幣

廚櫃+雲石面 $1.6萬人民幣

總共約6.5萬人民幣（約7.3萬港元）

Manci亦提醒淘寶傢俱雖然便宜，但送貨時「甩漏」較多，有時送漏櫃門或送錯層板，買家需要「跟緊啲」。 Manci以378萬購入的這個單位已經逾3年，最近經銀行估算，其單位目前已升至590萬。

▲ Manci以約20多萬元的預算，成功為自己及愛犬「十三妹」打造一個安樂窩。（受訪者提供）

Manci：人生成就不應單以置業來衡量

對於單位大幅升值，她坦言現在未有換樓的打算，又指現在簡約的裝修風格已經很接近她對Dream House的想像，十分「功德圓滿」，如果窗外能夠看到有山有樹的風景就更完美，不過她笑言這是她控制不了的地方。 能夠以25歲之齡成功「上車」，Manci當初被不少人視為「人生勝利組」，然而她認為這並非甚麼值得炫耀的事情。

Manci承認在香港置業的確需要付出不少努力，但她強調住屋需求實際上對每一個人而言，應該是必須品，而非奢侈品，人生的成就不應單以置業成功與否來衡量，大嘆香港的樓市並不健康。事實上，她亦坦言如果自己能夠與家人同住的話，她可能會以這筆置業的費用，去更加發展自己的事業，或其他興趣。

有關Manci的奮鬥經歷，請看：27歲孤女放棄年薪170萬創業整蛋糕：去做自己想做的事【有片】

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記者:吳梓楓