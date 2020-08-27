【限聚令】一文看清8月28日起逐步放寬部分社交距離措施　重開美容院、戲院

▲ 政府延長晚市堂食至晚上九時。（資料圖片）

港府日前宣布明日起將逐步有序放寬社交距離措施。政府將刊憲明日（28日）凌晨起逐步有序放寬社交距離措施，為期7天，直至9月3日。當中包括食肆延長晚市堂食至晚上9時；電影院、美容院及部份涉及較少身體接觸活動的戶外運動場所等可重開；在《郊野公園條例》界定的郊野公園及特別地區內的戶外公眾地方，可獲豁免，毋須戴口罩。

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食物及衞生局發言人指，政府會在疫情受控的前提下，按最新疫情發展及風險評估，以有系統的方式逐步和有序地分階段放寬社交距離措施以重啟社交及經濟活動。



餐飲業務方面：

每天下午9時起至翌日早上4時59分，除特定處所外，餐飲業務負責人須停止售賣或供應供在有關業務的處所內進食或飲用的食物或飲品；及如該業務在某處所（或某處所的部分範圍）售賣或供應食物或飲品，供在該處所內進食或飲用，餐飲業務負責人須關閉該處所或該範圍。受影響處所將可繼續以外賣及外送方式售賣或供應食物及／或飲品。餐飲業務負責人亦須於餐飲處所入口處張貼告示，提醒顧客不應於餐飲處所毗連的地方進食或飲用食物或飲品。



顧客數目在任何時間均不得超過該處所通常座位數目的一半，並不得有多於2人同坐一桌。



桌子擺放布局須確保任何2張可供顧客使用，或顧客正在使用的桌子之間，至少有1.5米距離，或設有隔板作出有效分隔。



純粹或主要用作售賣或供應令人醺醉的酒類，供人就地享用的處所，如酒吧或酒館必須關閉。



餐飲處所內繼續不得進行現場表演及跳舞，並暫停餐飲處所的卡拉OK活動及麻將天九活動。



餐飲業務處所內的人士除飲食外必須一直佩戴口罩、為進入處所的人士量度體溫、提供消毒潔手液等。

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部分設施及場地可重開：

電影院：當中措施包括每一影院出售的戲票及供佔用座位不得超過該影院的座位數目的50%；入座安排方式，須令同一行座椅中不可有連續超過兩張座椅被佔用；在影院內不得飲食；以及每一影院在每場播映完畢後須進行清潔和消毒等；



美容院：當中措施包括所有員工須一直佩戴防護裝備，例如口罩及面罩／護目鏡，並在每次為一名客人提供服務後更換或消毒；只能為已預約的客人提供服務；以及每一個被分隔的服務範圍不能容納多於二人等；



部分涉及較少身體接觸活動的戶外運動場所，即運動場的跑道、網球場和網球練習場、高爾夫球場、高爾夫練習場和練習草坪、草地滾球場、射擊場、射箭場、單車公園、騎術學校和無線電控制模型飛機場：當中措施包括任何人身處體育處所內在運動前及運動後須一直佩戴口罩；以及對於超過二人的群組，必須分成人數不超過二人的小組及每個小組之間的距離至少為1.5米等。

以下處所需繼續停止營業：

遊戲機中心

浴室

健身中心

遊樂場所

公眾娛樂場所（除電影院）

派對房間

夜店或夜總會

卡拉OK場所

麻將天九耍樂處所

按摩院

泳池

＊餐飲業務負責人及表列處所管理人違反第599F章的法定規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款50,000元及監禁6個月。



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羣組聚集：

除獲豁免者外，繼續在上述7日期間內禁止在公眾地方進行2人以上的羣組聚集。

＊違例者最高可被罰款25,000元及監禁6個月；參加受禁羣組聚集的人，可藉繳付定額罰款2,000元，解除因該罪行而須負的法律責任。



佩戴口罩要求：



所有公眾地方，除了《郊野公園條例》（第208章）第2條所界定的郊野公園及特別地區內的戶外公眾地方，即在上述7日期間內，任何人在登上公共交通工具時，或在身處公共交通工具上時；或在進入或身處港鐵已付車費區域時；或進入或身處指明公眾地方時，須一直佩戴口罩。任何人違反有關條文即屬犯罪，最高可處第二級罰款5,000元；獲授權公職人員可向未有按規定佩戴口罩的人士發出罰款通知書，相關人士可藉繳付定額罰款2,000元，解除因該罪行而須負的法律責任。



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記者：郭詩詩