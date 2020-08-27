警長指陳彥霖對警察反感及有對抗情緒　女警指陳於港鐵站大喊大哭

▲ 警長陳永富今作供。（梁偉榮攝）

15歲少女陳彥霖的屍體於去年9月浮屍於油塘對開海面，死因研訊今（27日）續。警長供稱，死者去年8月13日曾涉襲警被捕，死者當時眼神敵視，對警察反感及有對抗情緒。當他為死者錄口供時，死者不專注及會無故起身走來走去；女警則供稱，去年8月死者曾在港鐵站大喊大哭，她曾接報處理。

死者母親何姵誼今天未有出席研訊。女警伍詠兒供稱，去年8月12日下午，她接報得知港鐵東涌站有1名女子情緒激動，她與另一警員到場後，看見便衣警員及1名救護員嘗試接觸該名女子，即死者陳彥霖。

陳彥霖書信透露因家事而不愉快 筆友認為陳有自殺念頭

陳彥霖死前1個月被診斷對抗性反叛症 精神科醫生指陳沒有自殘傾向

▲ 女警伍詠兒今於死因裁判法院作供。（梁偉榮攝）

女警續供稱，當時死者坐在東涌站A出口角落大喊大哭，她曾嘗試遞紙巾給死者，但死者拒絕，並指「我唔要你哋俾我啲嘢呀！我唔要呀！」，又表示要找男友父親，但遺失了電話而未能聯絡，死者拒絕送院，並指「我唔要去醫院！我唔要被人困住！」，其後有途人協助接觸死者，死者及後情緒平伏，亦沒有再哭。

警長陳永富供稱，去年8月13日傍晚6時18分接報到塘福懲戒所處理1宗襲警案，當時死者已被鎖上手扣，他透過同事得知，死者較早前涉乘搭的士沒有支付車資，警員接報到場後，死者手舞足蹈，踢中了女警兩邊膝蓋各1下。

陳彥霖母親澄清並無拒絕轉介精神科 官指留待陪審團裁決

陳彥霖死因研訊續 社工指死者於女童院時笑時哭

曾稱吸入催淚彈後不適 社工指陳彥霖透露事後曾吸食大麻

陳續供稱，其後他於警車上詢問死者個人資料，惟死者當時眼神敵視，指「你問佢哋（其他警員）咪得囉，佢哋有我資料！」。陳指警誡死者時，死者指「咩呀！咩呀！你叫我講乜咪講乜囉！」。陳當時認為死者對警察反感及有對抗情緒，又指死者到警署錄口供時比較不專注，及會無故起身來回行走。

死因裁判官問及陳，當時對死者的印象是否1個有情緒的女生。陳同意，並補充指死者比較反叛。陪審團又問及陳，當時會否覺得死者有攻擊性，陳表示不會，只是覺得死者反叛，不聽指示。

少女陳彥霖死因研訊 陳母指女兒涉襲警被捕後精神不尋常

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：王仁昌