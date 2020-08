【為港爭光】美國網站選出全球百大美人　首位香港女星入圍跟IU+周子瑜齊名【多圖】

▲ 美國網站選出全球百大美人,首位香港女演員入圍跟IU周子瑜齊名。

美國電影評論網站TC Candler,每年都會選出「全球百大最帥與最美臉孔」代表,不少中外明星也名列榜內,而香港今年也有位女藝人上榜,就是性感女神陳靜,可說是為港星爭一點光。

今年登上「全球百大最帥與最美臉孔」的陳靜於TC Candler IG留言:「Thank you so much for the nomination」。

而其他入圍者包括荷里活女星Scarlett Johansson,韓國女星IU、秀智、權娜拉、前少時成員Jessica ,另外日本女星山本舞香及石原聰美也有上榜,而於去年排名第一的周子瑜也有上榜。

日本及韓國入圍代表:山本舞香、石原聰美、周子瑜、IU李知恩、秀智

翻看資料,不少中外歌手、演員及模特兒均有上榜,如瑪歌羅比(Margot Robbie)、「神奇女俠」姬嘉鐸(Gal Gadot)、迪麗熱巴及日本女星石原聰美,已故台灣男星高以翔也曾上榜。

內地及西方入圍代表:古力娜扎、程瀟、Scarlett Johansson、Jennifer Lawrence、Taylor Swift

今年31歲的陳靜(Dada)為𡃁模出身,08年跟陳柏宇拍攝百果園飲品廣告而為人認識,擁有34E驕人身材的Dada於2010年推出寫真集,當年更掀起一場𡃁模寫真戰,而樣子甜美的Dada亦大受宅男歡迎,不過當年亦有報導指Dada「變臉」,樣子跟從前有大分別。

及後Dada進軍影圈,2013年更馮著電影《低俗喜劇》裡「爆炸糖」一角而獲得金像獎《最佳女配角》,惟同年8月,她於社交平台突然留言指「生活好累,人言可畏」,因情緒、健康和感情的問題而決定退出娛樂圈,惟兩個月後又開記招宣布重返娛樂圈。

香港代表首次入圍:陳靜Dada

而DaDa近年想擺脫性感女星形象,去年為演出主演的電影《Baby復仇記》,為演媽咪角色而一下子增肥20磅。

