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【為港爭光】美國網站選出全球百大美人　首位香港女星入圍跟IU+周子瑜齊名【多圖】

娛樂 19:00 2020/08/27

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

美國網站選出全球百大美人，首位香港女演員入圍跟IU周子瑜齊名。

美國電影評論網站TC Candler，每年都會選出「全球百大最帥與最美臉孔」代表，不少中外明星也名列榜內，而香港今年也有位女藝人上榜，就是性感女神陳靜，可說是為港星爭一點光。

今年登上「全球百大最帥與最美臉孔」的陳靜於TC Candler IG留言：「Thank you so much for the nomination」。

而其他入圍者包括荷里活女星Scarlett Johansson，韓國女星IU、秀智、權娜拉、前少時成員Jessica ，另外日本女星山本舞香及石原聰美也有上榜，而於去年排名第一的周子瑜也有上榜。

【全球百美】韓國女團BLACKPINK威盡排名榜　周子瑜出局Angelababy入五強

日本及韓國入圍代表：山本舞香、石原聰美、周子瑜、IU李知恩、秀智

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翻看資料，不少中外歌手、演員及模特兒均有上榜，如瑪歌羅比（Margot Robbie）、「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）、迪麗熱巴及日本女星石原聰美，已故台灣男星高以翔也曾上榜。

「亞洲最美臉孔」周子瑜紀念冊學生照曝光　與TWICE成員彩瑛校服look出席畢業禮

內地及西方入圍代表：古力娜扎、程瀟、Scarlett Johansson、Jennifer Lawrence、Taylor Swift

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今年31歲的陳靜（Dada）為𡃁模出身，08年跟陳柏宇拍攝百果園飲品廣告而為人認識，擁有34E驕人身材的Dada於2010年推出寫真集，當年更掀起一場𡃁模寫真戰，而樣子甜美的Dada亦大受宅男歡迎，不過當年亦有報導指Dada「變臉」，樣子跟從前有大分別。

及後Dada進軍影圈，2013年更馮著電影《低俗喜劇》裡「爆炸糖」一角而獲得金像獎《最佳女配角》，惟同年8月，她於社交平台突然留言指「生活好累，人言可畏」，因情緒、健康和感情的問題而決定退出娛樂圈，惟兩個月後又開記招宣布重返娛樂圈。

【賀歲片】《家有囍事2020》 周秀娜陳靜演老千姊妹　兩大女神一招避親友催婚問緋聞

香港代表首次入圍：陳靜Dada

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而DaDa近年想擺脫性感女星形象，去年為演出主演的電影《Baby復仇記》，為演媽咪角色而一下子增肥20磅。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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