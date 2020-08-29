【食用安全】4大洗碗壞習慣令碗筷變細菌繁殖溫床　日本花王教正確洗碗方法食得健康

▲ 4大洗碗錯誤方法，可令細菌滋生。

在家抗疫，不少人都會在家中煮食，故此洗碗是每日避免不到的家務。雖說洗碗只是用洗潔精洗走碗上的髒污，但其實洗碗有些細微事項需要留意。假如洗錯碗，更有機會等於「食菌入肚」，令碗筷變細菌溫床。日本花王亦分享數個洗碗注意事項，教大家正確的洗碗方法。

壞習慣1：拖延症

很多人飯後都會拖延症「發作」，將碗碟放置一旁，但這反而會令污垢更加難以清洗。日本東京大學的食安研究專員關崎勉曾表示，餐具使用後細菌量約60至80個，擺放時間愈長，滋生的數量愈多。

正確做法：煮完飯馬上洗鑊，後洗餐具

由於平底鑊等油污，在不會燙傷的溫度時不會凝固，所以用完平底鑊後應立即清洗，方便迅速去除油污。

另外，部份污垢乾後很難洗走，例如米飯等澱粉類乾掉後會變硬，故建議將碗碟浸水，令污垢較易去除。如果是油污，可稍微滴幾滴洗碗精。

不過，碗碟浸在水中長時間不洗反而會滋生細菌。有日本研究指出，食用後碗筷擺放時間愈長，如浸在水中超過10小時，細菌會增至2900萬個，高達48萬倍，詳情：【請按此】

壞習慣2：髒碗碟亂疊亂放

相信很多人洗碗前都會將碗碟疊起，但花王指，這會令油污轉移到其他乾淨的地方，增加洗碗工作量。所以應避免碗碟重疊。

正確做法：多油的碗碟先用紙擦拭、別疊起餐具

專家指，應避免疊起餐具，使污垢沾到乾淨的碗碟背面，這些原本沒有污垢的地方。

假如碗碟佈滿油污，應先用紙擦拭，然後再清洗，這可以縮短洗碗時間，也可鏟/刮刀清除污垢。

同時，洗碗時應先洗油污較少的碗碟，以防沾到其他碗碟的油污。

壞習慣3：未完全洗走洗潔精

雖然部份洗潔精標榜「成分天然」、「可清洗蔬果」，但據消委會於2018年測試市面35款洗潔精結果，約6成洗潔精樣本，檢出可致敏防腐劑。大部分產品亦可能添加了香料成分，有機會殘留。故應完全清洗乾淨。

正確做法：沖洗的水要兩用

將要過水的碗碟疊放成塔狀，這樣沖洗時，水會淋到下面的餐具，把下方泡沫沖走，加快洗碗速度。

另外，專家表示可將帶有泡沫的碟，全部放在洗碗盆中，然後一次過沖洗多隻碟。這樣，洗碗盆水可以洗走洗潔精，碟的兩面擦一下，就可沖洗乾淨。這樣比起逐隻碟洗，更有效率，也能節省4成用水。

壞習慣4：濕碗碟未晾乾

潮濕的環境容易滋生細菌，故洗完碗後應將碗碟放在乾燥及通爽的地方晾乾。

正確做法：隔開間隙斜放碗碟

專家指，為了能乾淨俐落地將碗碟放進瀝水籃，應先從較小的碗碟清洗，並最好隔開間隙斜放。如雜亂無章地清洗大小形狀不同的碗碟，瀝水籃很快就會堆滿。

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責任編輯：羅嘉欣