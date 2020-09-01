林鄭：香港無三權分立　行政立法司法機關需透過特首向中央負責

▲ 特首林鄭月娥表明香港沒有三權分立。（曾耀輝攝）

行政長官林鄭月娥出席行政會議前會見記者，表明香港並沒有「三權分立」，以往講三權分立的前文後理，往往講的是分工，形容三權的關係只是各司其職、互相制衡，但三個機關，最終都是透過行政長官一個人，向中央政府負責。

對於教育局局楊潤雄昨日表明，香港並沒有三權分立，林鄭月娥今早回應指，完全支持教育局長的說法，亦完全支持教育局今次透過諮詢通識科教材的過程，解釋香港的憲制秩序。她指，通識是重要的科目，要教得好一定要有準確的教材，特別是關於裡面「今日香港」的環節，當中香港的憲制是什麼，是不容含糊的，認為教育局在此講清楚，是值得認同及讚賞的。

林鄭又提到，過去每隔一段日子就有人拿出來作出議題，到底香港有無「三權分立」。她認為，社會要了解香港的憲制秩序，基本法清楚說明香港特區是直轄於是中央人民政府，故香港享有的高度自治，並非完全自治，故行政、立法及司法權，並非與中央分權的憲制制度，而是中央受權給香港。

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林鄭又表明，特首並非只是行政機關的首長，亦要向中央人民政府政負責，「我既是特區政府的首長，亦是香港特區的首長」。而特首的責任不只是管理特區政府，亦是依照程序任免各級法官，立法會有些工作亦要得到特首批准而進行。

對於社會過往一直認為「三權分立」，林鄭認為，有關言論的前文後理，往往講的只是分工，「三權的關係我會形容大家是各司其職，希望可以是互相配合，但我都認同是可以互相制衡的」。如行政機關的決定可受司法覆核挑戰、立法會可以審批終審法院法官的被推薦，特首亦可在特定情況下解散立法會；法庭的資源亦受特區政府的制約。但她強調，最終三個機關，都是透過行政長官一個人，向中央政府負責。

林鄭月娥指，過往出現不清晰的情況，可能是宣傳教育不足，或有人故意誤導，強調由現屆政府開始要正本清源，正確的說話要有膽說出來。

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責任編輯：李淇