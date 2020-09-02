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積金局推青聯大使計劃　設15個短期職位供應屆畢業生申請

社會 18:00 2020/09/02

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積金局推出多個短期職位供申請。（資料圖片）

積金局今日（2日）宣布推出「青年聯繫大使」計劃，設15個為期9個月的職位，以協助青年人累積工作經驗、擴闊視野，為強積金業界培育人才。

積金局指，青聯大使計劃共設15個職位，為期9個月，供應屆畢業大學生申請。他們需要發揮創意和想像力，協助積金局以創新手法接觸不同的社群，例如少數族裔和新來港人士，以加深他們對強積金制度和退休規劃的認識。

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受聘的青聯大使將會接受有關強積金知識及溝通技巧訓練，並會參與策劃和推展公眾教育項目，透過訓練、策劃、團體討論、實習和外展活動等，培育興趣和能力。

此外，積金局亦開設34個有時限的職位，為期9至12個月，涵蓋執法、成員保障及服務、產品規管、監理及其他支援服務等範疇，職級由研究助理至高級經理級別不等。新開設的職位將由即日起接受申請，申請資格視乎工作要求和職級而定。

積金局行政總監羅盛梅表示，明白面對現時經濟不景，職位不足的環境，求職者找工作時將面對更大困難，為響應政府的抗疫措施並履行企業社會責任，故增設有時限的職位。

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責任編輯：徐紹軒

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