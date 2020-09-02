世界大學排名港大跌4名至39位　牛津連續5年膺榜首北京清華蟬聯亞洲第一

▲ 英國泰晤士高等教育公布2021年世界大學排名，港大按年跌4位至39位。（資料圖片）

英國泰晤士高等教育（簡稱THE）今日（2日）公布2021年世界大學排名，英國牛津大學連續5年蟬聯榜首，北京清華大學保持亞洲一哥地位，更是首次有亞洲大學擠身20名內。本港大學排名有升有跌，香港大學雖然續成本港第一，但排名按年下跌4位至39位。

最新世界大學排名涉及93個國家及地區共1,527間大學，從教學、研究、論文引用、知識轉移及國際視野共5大範疇評估大學表現。

英國牛津大學連續5年蟬聯榜首，美國史丹福大學則上升2位進佔次名，美國哈佛大學亦攀升4位至第3名，而美國加州理工學院和麻省理工學院則分別排4及5位。

亞洲大學方面，北京清華大學上升3位排名20位，是首間亞洲大學擠身20名內。而北京大學及新加坡國立大學則分別以第23及25位，成為亞洲第二及第三位。

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香港共有5間大學上榜，排名世界200名內。港大按年跌4位至第39位；科大下跌9位至56位，與上升1位的中大並列第56位，城大排名則保持在第126位，而理大排名則大升42位至第129位。

港大發言人表示，一直致力為學生提供優質教育，在教學、研究及知識交流等多方面力求卓越，確信透過實踐未來願景藍圖，將更提升港大在國際間的聲譽。

▲ 科大排名由去年的第47位，下跌9位至56位。（資料圖片）

科大則回應指，一向視排名為參考，以助了解大學表現，科大將一如既往，不斷求進，以提供優質教育及創新科研為己任。

中大回應稱，不同的排行榜各有不同的評分準則，因此產生不同的排名結果，中大將繼續追求教研卓越，以提供優質教育為己任，貢獻香港、中國內地及鄰近地區。

城大表示，會繼續力求完善，以卓越教研成果貢獻社會。

理大回覆查詢指，對於排名躍升感到十分鼓舞，理大會參考排名及其他評核方式，檢視可進步的空間，以進一步提升教研水平。

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記者：徐紹軒