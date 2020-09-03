【自煮女人最漂亮】曾重近200磅為健康學習食療　林二汶從烹飪學做人：恐懼的事要練習

▲ 林二汶為開電視節目《自煮女人最漂亮》任嘉賓。

由彭秀慧主持的香港開電視節目《自煮女人最漂亮》，日前邀來林二汶擔任嘉賓，負責煮補膝菜：「雜菜燴牛尾」。早年，林二汶因過重致膝蓋痛，之後在9個月內減走50磅才得以改善膝蓋的痛。

對於烹飪，雖然林二汶不感興趣，她又笑言可能小時候被媽媽入廚經驗所嚇怕，但她仍為健康學習食療。

▲ 林二汶指自己從烹飪中領悟人生。

【明星扮靚】張曦雯曾重147磅靠一個秘訣瘦身 女神不節食減肥過程全公開【多圖】

為健康學烹飪

曾經，林二汶的體重高達近200磅，令膝蓋難以負荷，年紀輕輕的她因此出現膝痛問題，她謂：「我覺得自己仍年輕，不應承受這種痛楚，於是我下定決心採取食療和做運動方法去減肥，用9個月時間減了50磅，在過程中絕對沒有懶躲。」

不過，林二汶對烹飪的興趣不大，若要入廚首要條件是無火煮食，免在烹飪過程中感受熱力，更分享了下廚時的奇怪習慣。

特別抗拒煎雞翼的她懷疑是因為媽媽的關係：「不知道是否小時候給媽媽嚇怕了，媽媽經常給我看：『你看，我的手臂有很多疤痕，就是因為煎雞翼給你們吃。』於是我就想『原來煎雞翼是這樣的』，那麼我便不煎了。」

她續指：「如果真的要煎煮的話，我會配戴防曬手套，而且會一隻手戴兩隻手套，確保即使有孔，滾油也不會燙傷我，然後遠距離地煎。」雖自言對烹飪沒有太大心得，但她在節目中的表現依然有板有眼，彭秀慧更大讚她刀功了得。

▲ 林二汶因曾健康問題學習烹飪。

【減肥日誌】何遠東留家抗疫決心減肥 肥東2個月激減20磅變瘦東【內附詳情】

從烹飪領悟人生道理

林二汶亦分享烹飪讓她領悟做人的道理。她表示：「對於恐懼的事情會去練習，盡力克服。」她亦笑言曾經入廚練習「煎嘢」：「經過練習後，我覺得不要緊，人生總要有害怕的事情，沒所謂了，之後就繼續去害怕。」

此外，林二汶在節目中又透露小時候的她是個沒有自信的人，讀書成績不佳，又不受同學歡迎，直至中三那年她終於「開竅」，她說：「當時明白到如果我沒法獨處，怎可能認識到好朋友，所以不跟我玩就隨他吧，我自己一個人做專題研習也沒問題，很奇妙，當你想通了，便變得輕鬆，這樣漸便開始有朋友。」