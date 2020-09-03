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【男排女將】盧瀚霆離港前為鄧麗欣親自下廚　Anson Lo邀Stephy合唱《他不准我哭》

娛樂 13:44 2020/09/03

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

AnsonLo為Stephy親自下廚。

現正於台灣準備拍台劇的Anson Lo@Mirror（盧瀚霆），在離港之前曾邀鄧麗欣（Stephy）拍攝短片，Anson Lo除了親自下廚煮幾味讓Stephy品嚐外，二人更合唱了《他不准我哭》贈神徒。

Anson Lo自小已是Stephy的忠粉，加上早前二人合作ViuTV劇集《男排女將》而變得熟絡，所以Anson Lo特別邀請對方合作拍片，而且更親自下廚，為Stephy準備了一頓燭光晚餐，菜色包括：清炒西蘭花、西檸軟雞及香煎比目魚，而這些都是Anson近排比較喜歡吃及比較拿手的菜色。

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Anson Lo為Stephy準備了一頓燭光晚餐。

Anson Lo為確保菜式品質，除了事前向工作人員查問Stephy的飲食喜好及親自選購食材外，他於前一晚更向盧媽媽請教下廚秘技，務求讓Stephy吃得開心又放心。Stephy試過Anson Lo的手勢後，都大讚西檸軟雞好吃。

對於今次與Stephy合作拍片，Anson Lo表示意義重大，他解釋道：「由細到大都很喜歡Stephy，而經歷拍攝《男排女將》數個月後，我對她的認識亦加深了。她一開始形象冷酷，親身接觸後發現她是很活潑、很平易近人，是一個很大的轉變，所以才敢邀請她一齊玩兼唱歌。」

除了為Stephy親自下廚外，二人又合唱了Stephy的《他不准我哭》，而這歌對Anson Lo來說也別具意義，他說：「這首歌是Stephy的第二首Solo歌，恰巧我最近的新歌《Burn Out》亦是我的第二首作品，所以可以和Stephy一齊演繹《他不准我哭》是很大的緣份。」

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Stephy是Anson Lo的偶像。

Anson Lo又透露，他為《Burn Out》填詞時，亦有不停聽Stephy的歌曲作參考。

他說：「我寫《Burn Out》時正值拍攝《男排女將》，所以都不時聽Stephy的歌，又上網查看她的資料想了解她更多，然後便發覺Stephy歷年來都不斷創作，填了很多作品，所以鼓勵了我今次有信心去填《Burn Out》的歌詞，擔任一個很大的鼓勵角色。」

其實在拍攝期間，Stephy亦親身鼓勵Anson Lo，令他十分感動。

AnsonLohontingFansclub也對偶像十分支持。

除了獲得Stephy的鼓勵，Anson Lo的AnsonLohontingFansclub也對偶像十分支持，自出道至今的應援活動可謂一浪接一浪，繼過去的手幅、布公仔、防疫禮品包、戶外大電視廣告及海底隧道口廣告後，在今次《Burn Out》的應援活動中，Fans Club特別大規模地包下129幅巴士站電子廣告板，又在社交網絡上買廣告，甚至製作香薰蠟燭禮品包派發，好讓更多人透過不同渠道認識Anson Lo的新歌。

對於神徒們的支持，Anson Lo說道：「實在十分感激fans club為我了這麼多事，其實大家聽我的歌已經很開心，但他們還做了這麼多應援物來支持我，實在很感動。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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