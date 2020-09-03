黎智英涉刑事恐嚇報章男記者　被裁定罪名不成立

▲ 黎智英涉刑事恐嚇報章記者，今午於西九龍裁判法院被裁定罪名不成立。（陳靜儀攝）

壹傳媒集團創辦人黎智英涉於2017年六四晚會期間，以粗言等辱罵1名報章男記者，期間又指「實揾人搞你」等，黎早前否認1項刑事恐嚇罪受審，今（3日）於西九龍裁判法院被裁定罪名不成立。

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被告黎智英（72歲）早前否認1項刑事恐嚇罪，控罪指他於2017年6月4日，在銅鑼灣維多利亞公園內近音樂亭，威脅X會使其人身受損害，意圖使他受驚。

X作供時指，他自2014年開始追訪黎智英，並會保持一定距離，案發當日傍晚，黎出席六四晚會，X在距離黎7米外拍照及拍攝影片，他差不多收起拍攝工具時，黎突然走到他附近，向他夾雜粗言指罵「我實揾人搞你，你唔好咁近影我，我影咗你相」，X即回應黎「我唔會㗎喇，你放心啦」。X供稱感到驚慌、焦慮及壓力大，精神科醫生則供稱，診斷X患有適應障礙症。

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辯方盤問X時指出，現場片段顯示X被罵後面露笑容，更勸黎放心，並問黎為何如此憤怒，質疑黎的說話沒有令他驚慌。X則指「笑係裝出嚟」，希望令黎冷靜下來。

黎智英被裁定表證成立，沒有出庭作供及傳召任何證人。辯方結案陳詞時指，黎絕對無意威脅傷害記者，或引起他驚慌，黎僅一時衝口而出而責罵記者，及後於警誡下向警員作出合理解釋，說明「搞」記者的意思是指入禁制令、找律師或報警。

辯方又質疑，X並非獨立證人，他希望看到黎被起訴及定罪，X諮詢上司意見後才報警，顯示他並非因事件而受驚，而是受到其報章的立場或目的影響。

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控方結案陳詞時則指，六四晚會是公眾集會，記者正履行公務，並有權拍照，即使黎旗下報章與記者所屬報章關係不佳，亦非威脅記者的理由。控方又指，假若黎當時只想阻止X「兜口兜面」拍照，他以粗言辱罵已經足夠，質疑黎為何要繼續威脅說「實搞你」。

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記者：林欣樂