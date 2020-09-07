小學投資60萬設歷奇課　提升學生抗逆力

▲ 佛教林炳炎紀念學校在校內興建攀石牆等設施，讓學生體驗歷奇課程。（梁偉榮攝）

在家長無微不至的照顧下，港孩應運而生。為教導學生面對失敗、提升抗逆力，荃灣佛教林炳炎紀念學校新學年投資60萬增歷奇課，在校內興建攀石牆及繩網陣等設施，並增聘駐校歷奇教練，讓學生隔周上課約1小時，透過不同歷奇考驗，學習團隊合作和解難等提升抗逆力，課程亦融入英語學習元素，寓學習於娛樂。

▲ 歷奇探索室設有繩網陣，讓學生攀爬。（梁偉榮攝）

全港中小學及幼稚園本月底分階段恢復面授課堂，佛教林炳炎紀念學校全校學生，下月5日更可於校內體驗新增的歷奇課程。剛於本月新上任的校長李玉枝表示，該校歷奇課程已籌備約半年，相關設施基建工程現已大致完成。學校戶外操場一幅牆壁已改建為色彩斑斕的攀石牆，闊度達23米，比其他學校設有的一般攀石牆為闊；兩間課室亦改裝為歷奇探索室，其中一間設有五大關，包括繩網陣、橫行索、車軚陣、平衡木及泰山繩。

李校長透露，全年各級分別設有約8至10次歷奇課堂，並已納入常規上課時間表，每兩周進行一次，每次兩個課節、共1小時10分鐘，佔用原先的常識科課節；疫情下改為半日上課，每次歷奇課時減少至1小時，學校亦會加強消毒及清潔設施。

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歷奇課由專職歷奇教練任教，當中約4堂讓學生玩繩網陣或攀石，其餘課堂用作認識自己、訓練協作溝通等歷奇訓練，以及作反思討論等。不同年級設有不同難度的歷奇活動及學習主題，例如小一主題為自信、小五為解難，以及小六為抗逆，以協助他們面對升中壓力、認識壓力來源等。

課程主要以中文進行，首年滲入英語學習元素，例如在攀石過程學習移動方向的英語指令，在繩網陣完成英文串字任務，以及「六何法」等英語小遊戲等。歷奇教練關祖謙舉例指，學生攀石時或會害怕自己不夠力，過程中會透過導師協助和同學鼓勵下完成，完成後有助提升自信和放鬆壓力。學校亦計劃稍後開辦親子歷奇班，讓學生及家長一同體驗。

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李玉枝表示，除學科知識外，學校亦重視學生的德育及性格培養，「不可以只是用口講，要透過實作、親身經歷」，希望學生透過歷奇課程，反思如何面對任務失敗，「小朋友面對成功就很容易，但是面對失敗，應如何調整心態，下次再出發，達到成功。」

為何要引入歷奇課程？李校長形容香港家庭愈來愈多獨生子女，父母對子女的照顧亦「過分足夠」，令他們自行面對困難的機會減少，例如執書包、綁鞋帶、着衫，都是家人協助，「小朋友在『太溫室』的環境長大，將來遇到困難便不知道如何處理。」她期望透過這6年訓練，從小培養抗逆力及解決困難的能力，當他們面對困難時，先不要想放棄，而是先想如何面對困境，或者找幫手，將來無論在生活、學業或事業上，能夠一生受用。

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記者：馮琪雅