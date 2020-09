【明星扮靚】擺脫柔弱形象練出6嚿腹肌　簡淑兒靠3個飲食方法操出馬甲線【多圖】

▲ 簡淑兒疫情期間仍保持Fit爆身材。

受新冠肺炎疫情影響,健身室關閉難免令一眾熱愛運動的人叫苦連天!不過,抗疫期間,藝人簡淑兒卻依然Keep得一身好身材,昨日她就在社交平台分享靚相,大曬馬甲線未有走樣。

簡淑兒(Jessica)在IG貼出運動相寫道:「Time to get back in shape~」從相中可見,她的身型依家Fit爆,並可見到有腹肌及馬甲線,證明她在疫情間未有鬆懈,在家依然非常努力做運動。

▲ Jessica健身後有馬甲線。(Instagram圖片)

去年,Jessica在社交平台分享2018年4月到2019年9月的健身成果,身型本已非常纖瘦的她努力鍛練,操出6嚿腹肌,身型線條亦更為美麗,而體脂亦由19%減至10%。

不過,要由柔弱妹妹仔變身做健碩女強人,Jessica都下了一番苦功。她曾透露指當時除一星期做6日Gym,一天做2-3小時(包括重量訓練、跑步及Sit Up)外,亦靠控制飲食才達到如此理想的效果。

【減肥日誌】何遠東3個月減30磅 自稱由五花腩變半肥瘦:仲認得我嗎?【內附詳情】

▲ Jessica的6嚿腹肌。(Instagram圖片)

瘦身之道

她分享飲食餐單:

早餐:麥皮配奇亞籽及少量藍莓、1-2隻雞蛋

午餐:雞胸牛油果三文治、蕃茄仔及菜

晚餐:以蒸作主要烹調方法,如蒸雞胸、魚或豆腐及菜等

她表示節食減肥很易反彈,而且瘦身的線條亦不好看,更會令自己心情低落,故飲食份量要根據運動量調整,如果做太多運動吃太少會沒有力氣。

此外,她又指要減少吸收澱粉質,但她自己不能完全不吃,所以有時下午會吃半碗飯,但晚上就不會吃。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【明星扮靚】22吋纖腰連詩雅靠西柚餐單修身 Shiga聲言可於10日內減11磅【內附餐單】

簡淑兒的飲食方法主要依靠3大原則:

吃得清淡:食物以蒸作主要的烹調方法,如不習慣就先在第一個星期時每日有一餐吃得清淡,第二星期便每日都有兩餐吃得清淡,慢慢改變及適應。

選擇健康零食:可以吃零食但要健康,如堅果及米通。她又指會一天吃一個蘋果,以改善腸道健康。

不吃夜宵:一天吃三餐已吸收足夠營養,吃夜宵會影響身體健康及易有癡肥,故晚上感飢餓時可飲水至有飽腹感。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

減肥要靠毅力堅持,故適時的獎勵亦是必須,Jessica指每星期都會有少少放縱自己的時間,如外出吃飯時就不會過度戒口,因為開心才會有動力繼續減肥。