【明星扮靚】擺脫柔弱形象練出6嚿腹肌　簡淑兒靠3個飲食方法操出馬甲線【多圖】

▲ 簡淑兒疫情期間仍保持Fit爆身材。

受新冠肺炎疫情影響，健身室關閉難免令一眾熱愛運動的人叫苦連天！不過，抗疫期間，藝人簡淑兒卻依然Keep得一身好身材，昨日她就在社交平台分享靚相，大曬馬甲線未有走樣。

簡淑兒（Jessica）在IG貼出運動相寫道：「Time to get back in shape~」從相中可見，她的身型依家Fit爆，並可見到有腹肌及馬甲線，證明她在疫情間未有鬆懈，在家依然非常努力做運動。

▲ Jessica健身後有馬甲線。（Instagram圖片）

去年，Jessica在社交平台分享2018年4月到2019年9月的健身成果，身型本已非常纖瘦的她努力鍛練，操出6嚿腹肌，身型線條亦更為美麗，而體脂亦由19%減至10%。

不過，要由柔弱妹妹仔變身做健碩女強人，Jessica都下了一番苦功。她曾透露指當時除一星期做6日Gym，一天做2-3小時（包括重量訓練、跑步及Sit Up）外，亦靠控制飲食才達到如此理想的效果。

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▲ Jessica的6嚿腹肌。（Instagram圖片）

瘦身之道

她分享飲食餐單：

早餐：麥皮配奇亞籽及少量藍莓、1-2隻雞蛋

午餐：雞胸牛油果三文治、蕃茄仔及菜

晚餐：以蒸作主要烹調方法，如蒸雞胸、魚或豆腐及菜等

她表示節食減肥很易反彈，而且瘦身的線條亦不好看，更會令自己心情低落，故飲食份量要根據運動量調整，如果做太多運動吃太少會沒有力氣。

此外，她又指要減少吸收澱粉質，但她自己不能完全不吃，所以有時下午會吃半碗飯，但晚上就不會吃。

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簡淑兒的飲食方法主要依靠3大原則：

吃得清淡：食物以蒸作主要的烹調方法，如不習慣就先在第一個星期時每日有一餐吃得清淡，第二星期便每日都有兩餐吃得清淡，慢慢改變及適應。

選擇健康零食：可以吃零食但要健康，如堅果及米通。她又指會一天吃一個蘋果，以改善腸道健康。

不吃夜宵：一天吃三餐已吸收足夠營養，吃夜宵會影響身體健康及易有癡肥，故晚上感飢餓時可飲水至有飽腹感。

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減肥要靠毅力堅持，故適時的獎勵亦是必須，Jessica指每星期都會有少少放縱自己的時間，如外出吃飯時就不會過度戒口，因為開心才會有動力繼續減肥。