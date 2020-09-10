【自煮女人最漂亮】廖子妤跟彭秀慧做補身菜　余香凝專注養生盼30歲前做媽媽

▲ 孖廖子妤跟「師父」彭秀慧做補身菜，余香凝專注養生渴望30歲前做媽媽。

兩位影壇新貴余香凝（Jennifer）、廖子妤（Fish）日前為彭秀慧主持的香港開電視節目《自煮女人最漂亮》擔任嘉賓，Jennifer與Fish早年已跟彭秀慧學戲劇，三人可謂識於微時。

三師徒在節目中合力炮製具有驅寒之效、適合女士補身的「薑黃薑米芥蘭蛋白炒飯」，期間她們更大談女人經，當中渴望30歲前生小朋友的Jennifer，坦言有宮寒問題，更自爆數年前曾患上多囊卵巢症。

雖然今集嘉賓Jennifer與Fish年紀輕輕，但二人身體皆有小毛病，直言補身最想補子宮的Jennifer有宮寒症狀：「我覺得自己血氣不足，經常覺得很冷，即使做運動、焗桑拿後全身冒汗，但下腹位置仍是冷冰冰，十分恐怖。除了月經不調，上廁所也不暢順。」

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▲ 三師徒在節目中大談女人經。（香港開電視發相）

至於Fish亦自感有手腳冰冷問題，就連彭秀慧亦指Fish臉色有時帶點蒼白，Fish表示：「我已經沒法穿短褲到街上閒逛，因為我怕膝蓋會著涼。」此外，Fish亦有偏頭痛問題，她謂：「當我來經期間或處理一些較複雜的問題，頭便開始痛起來，偏頭痛感覺很差，整個腦袋伸延至眼窩，好像被挖空出來，感覺十分辛苦。」

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Jennifer壓力大曾患多囊卵巢症

現正積極養生的Jennifer渴望30歲前成為一位好媽媽，她說：「以前盲目地追求瘦身，既服減肥藥又不吃東西，我相信身體承受了很多傷害，我從小到大都沒有經痛，但發覺近這一年，來經前我便會出現輕微頭暈，感到身體虛弱，前幾年患上多囊卵巢症，屬婦女疾病，當進行了檢查，發現原來多囊卵巢症跟壓力有關。」

▲ 三人合力炮製薑黃薑米芥蘭蛋白炒飯。（香港開電視發相）

Jennifer與Fish是圈中的好姊妹，當問到二人會否擔心將來有反目危機？Fish直言擔心，她說：「Jennifer在澳門獲得新演員獎，我看著她在台上獲獎一刻，忽發奇想，到20年、30年後，我們走的路會否愈走愈遠！」

身旁的Jennifer聞言即派定心丸說：「我沒有這樣的擔心，因為我一生的心願，是做一個好媽媽。其實最大原因令我不擔心與Fish關係有變差的一天，是我很珍惜，珍惜我們甚麼都會說出來，這是十分難得。」

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