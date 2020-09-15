【消委會】10款空氣淨化機除菌率僅約7至8成　消委會提醒或出現二次污染

▲ 消委會檢測隨身空氣淨化機，所有樣本的除菌率亦只有約7至8成，除菌表現令人失望。

疫情之下，不少人都會購買聲稱可以抗菌及淨化空氣的空氣淨化機。消委會測試了市面上10款空氣淨化機常見的型號，發現樣本除菌或是去除空氣污染物的功效有限，置於細小密封空間操作一小時，所有樣本的除菌率亦只有約7至8成，除菌表現令人失望。8款樣本僅取得2.5分或以下（5分最高），其餘2款亦只獲得3分。

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消委會測試市面上10款空氣淨化機，價由$598至$1,698不等，聲稱來自中國、台灣、日本及韓國，總評分介乎1.5至3分。測試項目包括臭氧濃度、負離子 濃度、除菌能力，以及去除PM2.5的能力。

▲ （消委會圖片）

10款空氣淨化機的臭氧濃度均低於標準的上限0.05ppm（ppm即百萬分之一）；而負離子濃度方面，部分樣本量得的負離子濃度極度參差，介乎每立方厘米約2,000至660,000個，相差最多近330倍，其中「KB」、「Jewelion」及「infoThink」量得的負離子濃度較低，分別為每立方厘米約2,000個及3,000個。

在除菌能力方面，消委會參考中國衞生部（現為國家衞生健康委員會）發佈的《消毒技術規範》中用以測試產品對空氣中細菌的殺滅或清除作用的方法進行測試，在1.5立方米密封測試艙內，空氣中噴灑了金黃葡萄球菌的密封測試艙內，樣本操作15分鐘後，量得除菌率介乎64.9%至74.9%。當中「mamaion」及「雅達瑪A ir Tamer」在測試中表現較好，其除菌率都較其他樣本於相應時間的表現為高。另外，全部樣本由操作後15分鐘至60分鐘內，除菌率都只稍稍上升介乎2.8%至6.7%。

至於除PM2.5能力方面，消委會參考為家用空氣淨化機而設的中國國家環境保護標準HJ2544，測試樣本去除PM2.5的能力。測試得出樣本去除PM2.5的CADR值介乎0.2至4.2立方米/小時，其中售價698元的「mamaion」及1080元的「雅達瑪AirTamer」在測試中除PM2.5的速度相對較高，在操作30、60、90及120分鐘的PM2.5去除率都較其他樣本高，不過這2款樣本仍需30分鐘才能在3立方米的測試艙內達到53.1%及44.8% PM2.5去除率。

另外6款樣本表現遜色，在操作長達30分鐘後的PM2.5去除率只介乎2.0%至4 .3%；即使繼續操作1.5小時（即操作長達2小時後），包括售價近1700元的「ionie HL-9000」、「Trustlex ONION MX」、「Ionizo Dust Monitoring Ionic Air Purifier」、「KB Air Mask」、「Jewelion ION Mask」以及「InfoThink Anion-100」。該6款樣本的PM2.5去除率亦只稍稍提高至介乎10.0%至14 . 4 %。

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消委會提醒，即使在細小密封空間的測試環境中，所有樣本均未能在長達1小時的時間內徹底去除細菌，在實際環境下，若用戶身處室外活動時，甚至空氣中細菌量較多的環境，實不足以保障其免受細菌的侵襲。

消委會又指，配備過濾器的家用空氣淨化機的淨化原理一般都是將空氣抽入機內進行過濾，將污染物吸附在機內的過濾器（filter）上，再把過濾後的空氣排出。然而隨身負離子空氣淨化機不設過濾器，其空氣淨化原理一般都是在空氣中產生負離子從而令附近的污染物沉降或依附到物件表面。這些沉降或依附在物件表面的污染物容易隨空氣流動而重返空氣中，因而出現二次污染；若這些污染物本身附有細菌或病毒，當依附到物件表面，例如桌面或衣物上，而用戶觸摸該物件後再觸摸口、鼻或眼，或有可能因此受到感染。

消委會強調，隨身負離子空氣淨化機不能取代口罩等防疫裝備。公眾要預防 疾病、防範感染，必須時刻保持個人及環境衞生，正確佩戴口罩，並與他人保持 適當的社交距離，才能更有效保障健康。

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記者：郭詩詩