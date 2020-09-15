【樂園重開】海洋公園宣布9月18日重開今晚7時起預約　休園期生日者可免費入場一次

▲ 海洋公園宣布星期五重開。

本港今日（15日）新增4宗輸入病例，自第三波疫情以來首次零本地感染。港府決定進一步放寬多項防疫措施，包括周五（18日）起容許本港主題樂園重開。海洋公園今日宣布，將於星期五重開，並不設每週一日休園，市民可於今日晚上7時起在公園官網預約入園遊玩，最多一行4人預約。

海洋公園重開後會推出多項港人優惠，包括半年無限入場證及入場門票優惠，詳情即看：【下一頁】

公園指，重開後將會繼續實施一系列嚴格防疫措施，除3歲以下小童、65歲或以上本港居民及同行之最多兩位3至11 歲小童，以及持有由勞工及福利局發出「殘疾人士登記證」的訪客外，所有訪客均需提前於網上預約到訪日期，為最多一行4人預約。

公園恢復營運後，開放時間為平日上午10時至晚上6時，週末及公眾假期為上午10時至晚上7時。首輪預約今晚7時開始，市民可預約9月18日至10月1日的名額，周五開始系統會於每天下午5時開放未來14天的名額供訪客預約。

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園方稱，於休園期間錯過生日優惠的港人可於今年12月31日前，於網上成功預約到訪日期後，在公園票務處出示香港身份證或香港出生證明，免費換領當天入場門票，至於休園期的時限，公園會進一步作公布。

至於持有公園智紛全年入場證及無限次入場證訪客將享有專屬預約入園名額，而智紛全年入場證會籍限期將自動順延65日，會員更可於2020年12月19日或以前，於所有開放之餐廳及小食亭享有折扣優惠。

受新冠肺炎疫情影響，海洋公園先後兩度關園，今年1月26起因疫情嚴峻已休業逾5個月，於6月13日重開，但恢復營運約1個月後，因本港出現第三波疫情而於7月15日再次閉園至今。

▲ 海洋公園纜車。（經濟日報資料圖片）

海洋公園每年10月都會舉辦「哈囉喂」萬聖節節慶活動，惟公園受新冠肺炎疫情影響停運多月，加上園方財政狀況仍然嚴峻，公園決定今年停辦「哈囉喂」活動，屬20年來的首次；而公園水上樂園將於年底峻工，惟料今年未能開幕，詳情即看：【下一頁】

公園主席劉鳴煒稱，受疫情影響，公園今年至今只營運了50多日，人流及收入大跌9成，公園未來一年內都不可能轉虧為盈，目標是為公園尋找出路，鞏固公園未來，亦會投放更多資源在本地市場，強調不想公園成為政府或納稅人的長期負擔。

海洋公園管理層談公園財政狀況及未來發展，詳情即看：【下一頁】

除了容許主題樂園重開外，政府亦指，卡拉OK﹑酒吧﹑酒館﹑夜店﹑浴室﹑派對房間﹑展覽場所﹑公眾娛樂場所﹑泳池及球場等，都可以於本周五（18日）重開，但業界須遵守若干防疫規例，有關措施會維持7天，至9月24日，但「4人限聚令」則維持不變，詳情即看：【下一頁】

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另一主題樂園香港迪士尼樂園表示，樂園會遵循衞生當局的指引準備重開，同時會繼續留意新型冠狀病毒肺炎的發展，適時公布重開日期。

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記者：陳曉瑩