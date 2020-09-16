【再見不是朋友】施明跟鼎爺離婚不帶仇恨　感激前夫扶持暗示李家鼎想復合

▲ 施明坦言硍鼎爺現時關係。

「鼎爺」李家鼎近年憑《阿爺廚房》再攀事業高峰，以弄孫為樂三代同堂。鼎爺與前妻施明雖早已離婚，但曾講過二人沒有仇恨。日前施明接受接受苑瓊丹《開工大吉77》訪問，細談演藝人生歷程，當中提到現時跟鼎爺的關係。

施明姐跟苑瓊丹份屬好友，二人久未見面，故獲邀受訪，便立即答應，惟在近日疫情下，施明姐事先聲明防疫至上，需配帶口罩拍攝，及以「碰手踭」代替握手。

已做嫲嫲的她解釋：「因為現在我不止對自己負責，還要顧及孫仔，要跟他們父母交代，所以做訪問都要好小心！」

▲ 施明姐跟苑瓊丹細談往事。（香港開電視提供）

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施明姐自從2006年後絕跡幕前，多年來坦言心癢癢想復出：「我好想再拍戲，冇戲癮又點入行呢？當年霑叔是我姨丈，他說我不要讀書，天生就是做戲，那我叫他介紹，但霑叔一口拒絕，說沒有人會帶親戚入行，叫我考訓練班。」

而施明在讀緊訓練班時，已被導演邀請拍戲，故一入行便有機會拍電影。

施明讀書時曾學跳舞、功夫，入行即成為「打女」，亦因工作與李家鼎結緣：「當年我拍戲好無知、好百厭，不太懂人情世故，有人欺負我，李家鼎出面幫我擺平。」

▲ 李家鼎一家四口年青時合照。（受訪者提供）

施明為兩兒到美國生活

她笑道究竟是鼎爺因喜歡自己才出手，還是出於正義，就要問他本人，不過施明指其後都有幫過她我幾次。

期後二人婚姻出現問題，施明亦突然消失幕前：「因為當年兩個兒子都拍戲，想找個地方讓他們專心讀書，所以去了美國五年，當年這決定真是很勇敢，現在回想都好驚。」

施明回憶昔日飄洋過海，沒有親友接濟，便冒昧打電話予胡金銓導演求助：「他叫我住幾日酒店，待他在台灣做好身體檢查，便介紹我開工。但等了整月都沒消息，最終帶著兩個兒出唐人街，碰到另一個導演，才知原來胡金銓已過身！」

為愛兒讀書，施明放下身段從新出發，美國試鏡爭角色拍廣告、電影配音賺錢，加上「鼎爺」補貼維持生活，捱過難關。

▲ 鼎爺現時三代同堂，享湊孫樂。（取自facebook）

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跟鼎爺婚姻失敗，鼎爺曾跟TOPick表示與前妻不留一絲怨恨，說：「我們不是仇人，離婚反面的人是壞腦兼黐線！」

鼎爺直言兩人曾經相愛，故抱著「來得開心，去得瀟洒。」身為男人不應心胸狹窄，斤斤計較，並教導兒子表孝心須先孝順媽媽施明。

未知跟鼎爺可會復合

孖仔李泳漢與李泳豪現已39歲，3年前鼎爺和施明更已抱孫，她細道跟鼎爺的關係：「因以前老爺廚藝和書法都了得，鼎爺盡得真傳，以前我負責煮飯，慢慢變工人煮，所以已忘記食譜，他有朋友才會去廚房露兩手。」

▲ 苑仔直接問施明姐跟李家鼎可會復合。（香港開電視提供）

施明姐被苑仔問到有否機會跟鼎爺復合，她只道：「我都不知怎答，有否想過都答不到，至於他有否明示暗示，我也不知道。我份人糊糊塗塗，有時講到好白，都聽不清楚。」言下之意似暗示鼎爺曾想過復合。

她指自己不是詐癲扮傻，而是性格一向「傻傻地」：「他是我前夫，再見是否可做朋友，我做不到，但他又是我兒仔的爸爸，那即是親人。」施明坦言跟鼎爺現在有的是親人的情，但也沒否認復合機會。

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