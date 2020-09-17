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涉發表煽動文字等9罪遭還押　譚得志高院申保釋被拒

社會 12:58 2020/09/17

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陳志全今到高等法院旁聽。（林育慧攝）

人民力量副主席譚得志被控於今年1月至7月期間，分別在多區擺街站，被控涉舉行未經批准的集結及發表煽動文字罪等涉9項罪名，早前分別於粉嶺裁判法院提堂，還押等候轉介至區域法院審理。譚今（17日）向高等法院申請保釋被拒，續還押候訊。

被加控發表煽動文字罪　譚得志續還押將轉介區院處理
 
申請人譚得志（48歲）今就兩案提出申請，法官聽取雙方陳詞後，拒絕其申請。
 
陳志全於散庭後表示失望，他指譚須被還押至11月，再被押解到粉嶺裁判法院再提堂。陳指譚於區域法院接受審訊前，須被還押一段長時間。陳指政府用盡最大力量打壓譚，旨在殺一儆百，要全香港人害怕，他籲香港人只要做對的事便繼續做。

大批警員於高等法院外戒備，期間截查多人。（林育慧攝）

兩案所涉控罪包括分別5項發表煽動文字罪，控罪指他於今年3月至7月，分別5次在旺角、黃大仙、觀塘、藍田及牛頭角發表煽動文字，意圖引起憎恨或藐視香港政府，或引起香港居民間的不滿。

譚得志被控發表煽動文字等罪 不准保釋還押至11月再訊
 
譚另被控1項公眾地方作出擾亂秩序行為罪，控罪指他於今年3月15日，在牛頭角下村商場外作出喧嘩或擾亂秩序的行為，或使用辱罵性言詞，意圖激使他人破壞社會安寧。
 
另案則指譚於今年1月17日，在‪大埔海濱公園非法煽惑他人參與未經批准集結，以及發表煽動文字；另於同月‪19日，在銅鑼灣崇光百貨外帶領人群辱罵警察。

陳文敏認為拘捕譚得志所引法例過時　湯家驊指以言入罪非違人權相信法庭會平衡
 
譚另被控於今年5月在銅鑼灣舉行未經批准的集結及發表煽動文字等共4罪，案件早前於東區裁判法院提堂，准保釋等候轉介區域法院處理。

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記者：林育慧

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