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【日本第一牛郎】疫情衝擊俱樂部零收入結業　曾年賺3億牛郎：我不會輸給病毒【有片】

娛樂 18:10 2020/09/17

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熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

日本第一牛郎坦承近日零收入。

新冠肺炎疫情衝擊全球，各地遊遊業都進入寒冬，其中日本更是疫症重災區，TVB近日製作專輯節目《你還好嗎》，走訪世界各地報導疫情如何影響當地民生和經濟。昨日一集便去到日本東京，由駐日本的主播直擊市況，當中並訪問了曾有「日本第一牛郎」之稱的Roland。

《你還好嗎》日前一集，由駐東京的TVB主播走訪不少日本人，看看疫情如何影響他們，其中不少日本人雖然因疫情令經濟及生活受影響，但仍對前景感到樂觀，有信心可以跨過逆境。

日本第一牛郎接受TVB訪問。

【日本第一牛郎】年賺3億日圓第一牛郎　踩過界做YouTuber多年來「賣藝不賣身」

而節目中提到以往遊人不絕的歌舞伎町，現因遊客幾乎絕跡，令不少夜店風光不再。曾有日本史上最高收入曾年賺3億日元的的28歲男公關Roland，也有現身說法。

Roland經營的牛郎店「THE CLUB」，因為日本早前出現「新宿夜店群組」，確診數目激增，連當地人也不再光顧，Roland本來初期仍覺對生意有信心，但近期面對營業額一直下降，也要面對現實。

疫情衝擊下，Roland夜店生意冷清。（影片截圖）

Roland在節目中說：「其實我對錢的興趣不大，錢對我來說不是最重要的，不過確實我的公關俱樂部閉店了，這方面的收入肯定也變成零，俱樂部暫停了也只能靠其他工作為生了。」

不過Roland並未氣餒，並指自己會開始進軍服裝生意，他表示：「我是絕不放棄的，我相信俱樂部一定會重新開業，我不覺得自己輸給新冠病毒，我覺得現在還在戰鬥當中，在我的字典裡是沒有輸這個字的，所以我一定會贏。」

他樂觀相信歌舞伎町未來會走出低谷，因為每個地方都要自己的地標，一如艾菲爾鐵塔的巴黎，維多利亞港的香港。

Roland在日本夜場很有號召力。（影片截圖）

堅持賣藝不賣身

現年27歲的Roland，在18歲中學畢業便投身牛郎行業，多年來「賣藝不賣身」，堅持只陪客人聊天而不陪酒，單憑其「花美男」外表、鋼條身形及圓滑的交際能力，讓他成為年薪高達3億日元的「日本第一牛郎」。

Roland曾在節目展示自己的豪宅生活。

他一直過著奢華生活，早前並宣布踩過界做Youtuber推出自家節目《THE ROLAND SHOW》，預告推出僅兩日已獲近萬人追蹤。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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