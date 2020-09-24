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【運動飲品】做運動後飲運動飲品反而愈飲愈肥？　營養師拆解飲運動飲品正確時機

保健美顏 17:07 2020/09/24

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

營養師拆解飲運動飲品正確時機。

很多人習慣運動後都會飲運動飲品補充體力，不過原來在錯誤時機飲用運動飲品，有機會達不到運動減肥的效果！註冊營養師陳穎心Harriet在Facebook專頁分享，其實緩步跑、踩單車後飲用運動飲品未必適合。

全文如下：

有客人問：「唔知點解以前自己減肥，差唔多日日，又唔算食得好誇張，但係都冇乜落磅。」當我了解到他做運動的習慣，便發現問題可能來自他飲用的運動飲品。

這位客人每次跑30至45分鐘，想著出了這麼多汗，要補充水份及電解質，於是會飲1至2樽運動飲品。

不過，運動飲品的主要成份除了水及電解質，還有糖。

如長時間（超過1小時）的劇烈運動期間適量飲用，的確可以補充運動期間消耗的水份、糖及電解質，有助減低疲勞、提升運動表現、維持肌肉正常運作、避免體溫過高或者中暑。

不過，以一般人的運動量而言，1小時以內的緩步跑、踩單車、太空漫步等，只要飲清水補充水份已經可以。

不同品牌的運動飲品成份不同，熱量由每100毫升30至70卡路里不等。如果選擇了較高卡路里的運動飲品，攝取的熱量可能比運動消耗量更多。這樣，不但只減不到磅，久而久之反而可能會增磅。

如果要飲運動飲品，記住先小心睇清楚產品上的營養標籤，或選擇零卡路里的運動飲品。

文章獲「註冊營養師陳穎心 - Harriet」授權轉載。

更多能量飲品報道：

1枝500ml電解質飲品含8茶匙糖　營養師話你何時要喝電解質飲品

【高糖陷阱】營養師拆解能量飲品成分　咖啡因攝取過多可致心律不正

責任編輯：楊宛茜

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