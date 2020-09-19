【豪宅導賞】拍片「開箱」老公貼心設計飾物架 肥媽：全部都假嘢【有片】

▲ 肥媽淘寶貨充斥整個自家化妝間，老公貼心設計方便太太襯衫。

現年66歲的肥媽（Maria Cordero）平時專做飲食節目主持，半年前更開設網上影片頻道當Youtuber。繼早前拍片教網民化妝引起迴響後，她昨日上載新片，向大家介紹家中放滿淘寶貨的飾物化妝間。

肥媽於半年前在Youtube開設影片頻道，除了會分享她最拿手的廚藝教學，還會拍Vlog與網友分享她的生活日常。早前她以素顏上陣，分享她的妝容秘技，引起網民熱烈討論。

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▲ 桌上圓形的是來自美國二手市場的放大化妝鏡。（影片截圖）

她昨日再上載一條全新影片，延續網民愛看的豪宅導賞系列，而今次的題目是肥媽的自家化妝間。肥媽留言寫道：「今日俾大家睇下我的梳妝枱，每日化妝，扮靚都係依到，所有擺位，櫃同架都係我老公設計俾我，老公鍾意整齊，所以我會一件一件放好。」

▲ 老公選購方便肥媽一目了然的耳環架。（影片截圖）

肥媽逐一介紹她的L型梳妝枱上的擺設，在角落有一大片由透明膠櫃組成的飾物架，每個抽屜都放上至少一條頸鍊，款式大多比較浮誇，適合她作登台之用。其中一部份的透明架，則掛有多對耳環，同樣方便肥媽選擇配飾用以襯衫。

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▲ 適合登台的配飾。（影片截圖）

她透露透明儲藏空間全由丈夫Rick打造，因為老公喜歡整齊，又想太太能夠方便找到心水配飾。掌鏡人問到肥媽所有誇張飾物是否全部真貨，肥媽反應甚大：

你都痴線，咁多係真嘅我唔撈啦！全部係『偉大發明』個度攞返黎架，你戴咗鬼知係假咩！

▲ 放滿抽屜的假眼睫毛。（影片截圖）

她強調所有飾物，以至化妝袋及假眼睫毛，均由中國「偉大發明」、網購網站淘寶所選購，肥媽先謂：「雖然全部都假嘢，但都唔平架！」及後又再盛讚中國出品：「你話我哋中國人幾好，清一色淘寶偉大發明，以前唔係個度買用多幾多錢呀！」

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▲ 肥媽的化妝袋也來自淘寶。（影片截圖）

肥媽再逐一介紹桌上化妝袋，還有放滿一抽屜的假眼睫毛，並表示所有都是淘寶貨，其中又提到黏假眼睫毛的膠，她自嘲年紀大、眼皮下垂，所以有時要靠這些膠水把眼皮黏起。

整個梳妝桌，肥媽指只有桌面上的放大化妝鏡來自美國，從當地二手市場購入，大讚好用。

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