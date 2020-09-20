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【再懷二胎】賈曉晨38歲生日宣布再度有喜 跟樊少皇結婚4年將迎一家四口

娛樂 18:27 2020/09/20

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熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

賈曉晨再度懷孕。

賈曉晨（JJ）今日38歲生日，她驚喜上載一張懷孕照片，並宣佈自己懷有第二胎，雖然JJ未透露懷胎多久，但估計已經懷孕7個。JJ並留言：「祝自己生日快樂！」跟丈夫樊少皇已有一女的JJ，將組成一家四口。

賈曉晨今日在微博發布兩張相，展示自己懷有第二胎，由於之前她未曾向外公布有喜，故懷孕消息頗突然。

賈曉晨公布有喜。（取自微博）

JJ賈曉晨向傳媒透露，今次第二胎是意外懷孕，她指之前沒想過有生二胎，但早前預備要拍古裝劇前，發現自己有身孕，因此只好推劇，但自己都開心，因為女兒有伴。

（取自微博）

從相中JJ應快盆，她直言懷孕期間腸胃少許不適，正專心留家養胎，但未自透露胎中性別及預產期，至於丈夫樊少皇，暫時未有發言。

JJ賈曉晨於16年跟現時48歲「力王」樊少皇結婚，翌年11月誕下愛女「小飯兜」，女兒已3歲。

女兒已快3歲。

樊少皇曾有一段婚姻，JJ曾被指是第三者，一度患上抑鬱症，JJ又因懷第一胎時疑有情緒病。JJ並曾透露自己有服抗抑鬱藥，至今年才戒食，但有不少後遺症，如腦袋一空白，好不容易才康復過來，並迎來一家四口的家庭。

撰文 : TOPick柴犬出動

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