【童年回憶】戴祖儀穿水手服Cover《數碼暴龍》　Joey翻唱鄭伊健金曲：遇怪魔我即刻變大個【有片】

▲ 戴祖儀與樂隊一起翻唱《數碼暴龍》經典金曲。

經典動畫《數碼暴龍》20週年，動漫迷戴祖儀（Joey）最近翻唱動畫內的歌曲《Butter-Fly》、《Brave Heart》和由鄭伊健原唱的《自動勝利 Let's Fight》，身穿水手服的戴祖儀落力獻唱，吸引不少樂迷觀看。

戴祖儀為經典動畫《數碼暴龍》製作Cover，特意邀來樂隊夾Band，眾人更齊齊換上校服演出，十分熱血！

▲ 戴祖儀與樂隊「同絆」合照留念。（戴祖儀IG圖片）

Joey於IG貼出與樂隊的合作，她感激幕後團隊的付出和努力。

她說：

多謝每一位追夢的同絆！有時侯做「咁大壇野」，很感恩有那麼多人一齊那麼用心無怨言去幫忙，不是想要甚麼回報，

而是一班人一條心，很熱血地為回憶、為開心去做！然後看見成品的時候，會得到最簡單的快樂和滿足感。

未必是最好，但已經感動到自己，圓了一個童年夢！希望可以感動到你們每一位，感受到我們的用心和熱血。

不要放棄無限的可能！有夢想就有可能！

【玩具天后】購入估值逾百萬收藏品 戴祖儀為新玩具開箱：已升值8倍【有片】

▲ 戴祖儀感激台前幕後的付出。（戴祖儀IG圖片）

愛看日劇的Joey這次唱齊日文版及中文版，獲不少樂迷大讚她唱得不錯。

戴祖儀的YouTube Channel寫道：

《數碼暴龍》是很多人的童年回憶。見證着一個個被選中的細路已經長大，失去無限的可能。 但我相信很多80/90年代長大的大家，心入面仍然住了一隻亞古獸！！！ 今次這個Project由構思到拍片到後期製作，真的是找來了很多人幫手！小編們都差點暴斃，亦都要多謝我們的Bandmates，陪我一齊中二病。 很多謝有份參與每一位嘅同「絆」！等我們懷念回憶的同時，都創造到美好的回憶！這次有很多彩蛋位，未知大家能否找出來呢？

畫出《數碼暴龍》的港產小子 余遠鍠：風光期後經歷半年零收入