【星爺愛將】谷德昭久休現身瘦過林海峰　為健康減肥靠一秘訣成功變瘦谷

▲ 谷德昭由肥谷變瘦谷。

久休一段日子的谷德昭，今日現身商台，頂替《在晴朗的一天出發》正放假的主持阮子健，跟林海峰和盧覓雪一同開咪，從前人稱「肥谷」的谷德昭，近年積極瘦身，身型fit了不少，更看來比林海峰更消瘦，由「肥谷」變「瘦谷」，連《在晴朗的一天出發》拍檔盧覓雪也稱谷德昭現在又瘦又白。

現年54歲的谷德照，自90年入行當編劇繼而當導演，再千人從幕後成為演員。其身型屬肥胖，高峰期體重更達200磅，故有「肥谷」稱號，不過估計他現在於150磅。

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▲ 谷德昭今日到商台任客席主持。（取自IG）

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身形渾圓的谷德昭，早在5年前開始積極減肥，當時他由高峰期200磅減至170磅，由此一度傳他患上甲狀腺病而激瘦，他澄清沒有患病，只是為健康而減肥。

▲ 消減不少的谷德昭，看來比林海峰更瘦。（取自IG）

谷德昭曾經歷母親因厭病自殺，其後姪仔和姪女谷祖琳分別患思覺失調及抑鬱症，令他人生有過不開心時期。

後來谷德照明白要治療心理問題，也要先處理生理，而做運動可產生快樂的荷爾蒙，因此開始就多做運動，如打羽毛球、網球或跑步。

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他透露因為有次打羽毛球時覺得膝蓋痛，所以決心減肥，當作是一份送給自己的禮物，他並指修身後健康比以前好很多。

雖然未知他現在的實際體重，不過憑外表觀察，應比5年前的170磅更輕，估計約150磅。

肥谷減肥飲食法

至於減肥方法，他曾受訪表示詢問過營養師意見，體會到飲食秘訣，就是每日計算不要吸收過多卡路里：「比如雲吞麵好過意大利粉，意大利粉好過米粉，米粉好過飯，飯好過河粉。」

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所以他在飲食習慣入手，比如稱：「不要吃飯後果，飯前就可以食水果，因為吃飽飯吃水果就只分解果糖，這便會肥。」另外指，打邊爐先吃菜，令自己感覺半飽，那麼就不會吃過量。