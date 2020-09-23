  • 31°C
香港時間 : 2020923日 (三) 16:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【星爺愛將】谷德昭久休現身瘦過林海峰　為健康減肥靠一秘訣成功變瘦谷

娛樂 16:10 2020/09/23

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

谷德昭由肥谷變瘦谷。

久休一段日子的谷德昭，今日現身商台，頂替《在晴朗的一天出發》正放假的主持阮子健，跟林海峰和盧覓雪一同開咪，從前人稱「肥谷」的谷德昭，近年積極瘦身，身型fit了不少，更看來比林海峰更消瘦，由「肥谷」變「瘦谷」，連《在晴朗的一天出發》拍檔盧覓雪也稱谷德昭現在又瘦又白。

現年54歲的谷德照，自90年入行當編劇繼而當導演，再千人從幕後成為演員。其身型屬肥胖，高峰期體重更達200磅，故有「肥谷」稱號，不過估計他現在於150磅。

【減肥日誌】何遠東3個月減30磅　自稱由五花腩變半肥瘦：仲認得我嗎？【內附詳情】

谷德昭今日到商台任客席主持。（取自IG）

【減肥日誌】何遠東留家抗疫決心減肥　肥東2個月激減20磅變瘦東【內附詳情】

身形渾圓的谷德昭，早在5年前開始積極減肥，當時他由高峰期200磅減至170磅，由此一度傳他患上甲狀腺病而激瘦，他澄清沒有患病，只是為健康而減肥。

消減不少的谷德昭，看來比林海峰更瘦。（取自IG）

谷德昭曾經歷母親因厭病自殺，其後姪仔和姪女谷祖琳分別患思覺失調及抑鬱症，令他人生有過不開心時期。

後來谷德照明白要治療心理問題，也要先處理生理，而做運動可產生快樂的荷爾蒙，因此開始就多做運動，如打羽毛球、網球或跑步。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

他透露因為有次打羽毛球時覺得膝蓋痛，所以決心減肥，當作是一份送給自己的禮物，他並指修身後健康比以前好很多。

雖然未知他現在的實際體重，不過憑外表觀察，應比5年前的170磅更輕，估計約150磅。

肥谷減肥飲食法

至於減肥方法，他曾受訪表示詢問過營養師意見，體會到飲食秘訣，就是每日計算不要吸收過多卡路里：「比如雲吞麵好過意大利粉，意大利粉好過米粉，米粉好過飯，飯好過河粉。」

    點擊圖片放大
    +3
    +2

所以他在飲食習慣入手，比如稱：「不要吃飯後果，飯前就可以食水果，因為吃飽飯吃水果就只分解果糖，這便會肥。」另外指，打邊爐先吃菜，令自己感覺半飽，那麼就不會吃過量。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【減肥日誌】何遠東3個月減30磅　自稱由五花腩變半肥瘦：仲認得我嗎？【內附詳情】
13:45 2020/08/31
【減肥日誌】何遠東3個月減30磅　自稱由五花腩變半肥瘦：仲認得我嗎？【內附詳情】
【減肥大作戰】森美「16:8輕斷食法」減20磅　營養師教路6大原則減出成果
16:53 2020/09/10
【減肥大作戰】森美「16:8輕斷食法」減20磅　營養師教路6大原則減出成果
【天后減肥法】梁漢文7日減6磅　全靠跟鄭秀文「極速縮水」餐單【有片】
16:55 2020/05/15
【天后減肥法】梁漢文7日減6磅　全靠跟鄭秀文「極速縮水」餐單【有片】
娛樂人物職業 演員 谷祖琳 林海峰 周星馳 減肥 電影 肥胖 在晴朗的一天出發 運動

最高瀏覽

【第二輪保就業計劃】百佳10月初派發總值逾4千萬現金食物券　料逾20萬人受惠
16:24 2020/09/22
【第二輪保就業計劃】百佳10月初派發總值逾4千萬現金食物券　料逾20萬人受惠
【天王豪宅】周杰倫半夜彈琴不怕鄰居投訴　周董逾億元台北豪宅擁360度無敵天台【多圖】
15:47 2020/09/21
【天王豪宅】周杰倫半夜彈琴不怕鄰居投訴　周董逾億元台北豪宅擁360度無敵天台【多圖】
【資優培養】大女6歲IQ達150閱讀大學書籍　港媽培養4名資優女兒3個要訣
15:45 2020/09/18
【資優培養】大女6歲IQ達150閱讀大學書籍　港媽培養4名資優女兒3個要訣