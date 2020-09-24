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自願醫保推出首年已有保險公司減保費　食衞局：檢視未來2年數據決定需否擴大保障

社會 08:00 2020/09/24

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食衞局自願醫保計劃總監李志忠(左)及食衞局副秘書長(衞生)方毅(右)。(陳正怡攝)

港府推出自願醫保計劃已逾1年半，首年達52.2萬張保單，當中2成屬新保單；至去年底已有2.5萬宗索償個案，逾半涉手術程序，整體可賠近9成。而一年過去有2間保險公司減保費，當中利寶國際醫保標準計劃保費大減逾4成，惟安盛保險及安盛金融提供的靈活計劃卻加3%。

食衞局指，視乎未來2年數據決定需否擴大標準計劃保障範圍，期間如保障範圍不變或未需加價，惟亦不排除因索償增多，保險公司需調整保費水平。

自願醫保推出首年有52.2萬張保單　逾半受保人不足40歲

自願醫保計劃推出首年已簽52.2萬張自願醫保保單，大部分選擇靈活計劃，有2成屬於新投保保單。當中需先核保的投保個案中，有4%或因太年長或已有疾病需加大額保費，保險公司未能承擔風險而被拒投保，約達1.3萬張；另有9%需附設不保疾病或加保費下才接受投保，約有3.4萬張。

根據現時30間保險公司提供的標準計劃實際平均保費，介乎1500元至15800元，均低於當局早前估算每年保費，逾7成保單可獲部分或全數稅務扣減。食衞局提及，至今一年已有2、3間保險公司調低標準及靈活計劃保費，亦有2間上調靈活計劃保費。

自願醫保首15個月接30宗投訴半數成立　有保險公司錯發7萬封信通知惟未提醫保外選擇

以50歲為例，由保泰人壽提供的標準及靈活計劃保費均下調約1%，利寶國際保險更大減41%。不過同樣來50歲為例，不論男女、吸煙與否，由安盛保險及安盛金融提供的「真智安心醫療保障」靈活計劃，保費一律調高3%。

至於索償方面，計劃至去年12月底接獲2.6萬宗索償個案，當中96%即約2.5萬宗獲成功索償，5成半涉手術程序，4成屬內窺鏡程序，整體償付比率高達89%，即投保人只需自掏11%的醫療費用，胃鏡、腸鏡及白內障程序更獲賠逾9成。當中標準計劃可獲賠82%，而靈活計劃獲賠83%至91%不等。

食衞局副秘書長（衞生）方毅認為，數據反映自願醫保產品可滿足市場需要，推斷可令已投保的市民放心到私家醫院接受治療；又稱視乎未來2年數據決定需否擴大標準計劃保障範圍，「如保障不變，看不到有加價原因」，惟不排除因索償增多，保險公司需調整保費水平。

他提到，即使受去年社會事件及今年疫情影響，自願醫保至今保單數目仍理想，惟今年首季增幅減慢，且未來經濟轉差，當局將密切留意趨勢加大宣傳，對明年達100萬保單目標審慎樂觀。另外，保聯最快下月推出標準投保問卷，將投保時所需提供資料問題標準化，以增透明度及減少投保期間爭拗。

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記者：陳正怡

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