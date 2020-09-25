【食用安全】研究發現生蠔樣本含5459個潛在病原體　藏尼龍煤油滑石粉等污染物【附詳細污染物清單】

▲ 研究發現生蠔樣本含病原體及污染物，包括尼龍、煤油、滑石粉、奶粉。

港人愛食生蠔，不過相信大家都聽說過生蠔含微塑膠！其實除了微塑膠，近日刊於《Science of The Total Environment》的一項研究發現，生蠔內含有更多病原體及污染物，包括尼龍、煤油、滑石粉，甚至奶粉。

研究人員主要採集緬甸丹老群島（Mergui Archipelago）沿岸所養殖的牡蠣、海水以及海洋沉積物，該地距離市區丹老約40英里，城市人口超過25萬人。

研究人員經DNA測序技術，發現海水和蠔中有5459個潛在病原體，來自87個不同的物種。其中超過半數病原體被認為可損害人體健康，而在蠔鰓檢測到的病原體腸道菌群中常見的，並經常可在人類和農業廢水中檢測到。

雖然研究未量化食生蠔時，潛在病原體對人類健康的風險水平，但這些證據表明欠缺污水廢水處理，是病原體污染源。

另外，科學家又在12個生蠔樣本中發現含199個微碎片污染物，種類可分為：「聚合物」、來自化妝品的「非天然礦物污染物」、來自顏料或油漆的「油類」、「奶粉」等。

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研究人員Joleah Lamb表示，雖然有48%微粒屬於微塑膠，但仍有很多微粒是源自人類的各種材料，例如燃料、油漆及化妝品。

我們特別驚訝會找到3種不同牌子的奶粉配分，而且這在微碎片污染物中佔了14%。

研究人員又表示，海鮮帶有微塑粒，可帶有毒素，例如POPS、DDT、PCB、BPA等，這些毒素進入大海和海洋食物網，最終可以轉移至人體。而且，是次檢測到的微碎片污染物如煤油，皂苷和滑石粉都屬於對人體有害物質，不過研究並沒有測量濃度是否到達有害劑量。而在生蠔發現奶粉，亦證明人類糞便可透過污水重新回到食物鏈中。加上很多人會生食生蠔，從而增加了污染或疾病傳播的風險。

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責任編輯：楊宛茜