【食肉菌感染】被不明昆蟲咬染食肉菌　女子腿部發黑 7天做8次手術保命

被昆蟲咬要小心！英國一名27歲女子，近期被不明昆蟲叮咬後，腿部出現一個細點，豈料5小時後，腿部因受到感染組織壞死變黑，她在7天內進行8次手術終保命。

綜合外媒報道，來自布里斯托爾（Bristol）的27歲女子Rhea Webber，被不明的小蟲叮咬後，引發嚴重皮膚感染，起初她不以為意，

我記得腿上有一個小斑點，結果小斑點開始發炎甚至發黑，蔓延我的整條腿。

Rhea Webber立即求醫，醫生確診其罹患壞死性筋膜炎（俗稱食肉菌感染），該種罕見的細菌感染會影響皮膚下的組織，除了導致截肢嚴重還有可能喪命，

醫生說，如果我再晚幾個小時就醫，我可能無法活下來。

為防止皮膚組織繼續受到感染，Rhea Webber在7天內便進行了8次手術，留院治療6周後才終於能夠出院。但她仍需面對漫長的復健之路，「由於臥床太久導致肌肉萎縮，我必須重新學習走路」。

韋伯表示，直到現在她還是不知道自己為何染病，「我覺得是被蟲咬的，所以醫生一直問我是否有出過國，但是我沒有」，希望藉由分享自己的故事能夠提醒大眾提高警覺。

食肉菌可由多於一種細菌引致，包括甲類鏈球菌、金黃葡萄球菌、大腸桿菌和常見於海水的創傷孤菌等，細菌產生的毒素令身體組織急速壞死，早期徵狀包括皮膚紅腫、發燒發冷，跟皮膚感染相似；後期則會出現組織壞死，形成水泡、發黑且有麻痺感，病人心跳加速、血壓低，嚴重者會休克或有敗血症，病情可於短時間內急劇惡化，嚴重者會因多種器宮衰竭而死。

將軍澳醫院骨科駐院專科醫生賴錦強指出，食肉菌感染的死亡率約3至5成，即使做了手術，因細菌已釋放毒素攻擊其他器官，如心臟、肝和肺，延遲救治可能有生命危險，免疫力不足和長期病患者需加倍預防。

責任編輯：羅嘉欣