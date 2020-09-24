【熟女強人】胡杏兒揭當年《肥田囍事》辛酸史　感慨入行沒選擇捱至視后才有特權

▲ 胡杏兒細談拍劇辛酸史。

曾是TVB視后的胡杏兒，將有新劇《熟女強人》在ViuTV播出，胡杏兒近日接受內地節目《演員請就位2》訪問，細談昔日TVB拍劇往事，大爆當年演出辛酸史和內幕，其中杏兒就提到當上視后後，在公司才可享有特權。

胡杏兒最近任內地綜藝節目《演員請就位2》嘉賓，由選港姐入行的她，坦言初入行沒有選擇權，所有演出和色都由公司安排，也是所有藝人的必經階段，人人都是這樣捱出來。

當時只有19歲的她，覺得如身在動物園：「公司讓你演甚麼，你就演吧，你就是一隻動物，你不會有選擇權的，就算到後面也是的，但每個人都是這樣熬過來的，跟我同輩的那些所有的花旦啊小生啊，都是這樣的。」

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▲ 胡杏兒接受《演員請就位》訪問。（影片截圖）

TVB如動物園

然而她說有這一段經驗是好的：「現在回想感覺自己以前好像是進了一個少林寺一樣，就訓練你，你出來了以後，你就不怕了。」

不過，胡杏兒也受過冷言冷語，曾經有導演叫她不要發夢：「你別做夢了，你不會有機會做主角的！」杏兒坦言當時很崩潰，後來跟秦沛訴苦，對方叫她不要理，相信自己就可以！

▲ 06年拍《肥田囍事》。

胡杏兒又重提2006年拍《肥田囍事》增肥一事，覺得當時生活像『養豬』，但愈增肥愈要食，同時又愈不想食，當時她曾在社交平台表示：「你們都搞錯了，2個月不是增肥20磅，20磅不夠演《肥田囍事》，最後是增重40磅⋯增肥也有瓶頸期！」

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被問到為何可撐著下去，杏兒坦言：「因為這一行確實是競爭很大，你不拼命的話你真的是很難走得遠。」

她指不要放棄每一個機會，機會來的時候，盡量把它做好：「說實話我以前在TVB，盡力而為而已，那個工作環境啊，真的是…不容易的。最辛苦時試過一日拍廿小時，回家睡幾個小時然後又回來！」

視后才可享特權

至2011年憑《萬凰之王》成為視后，才發現自此可有特權：「一般女主角都是早上外景接棚（廠）景，一天二十多個小時，他讓你熬幾天，你熬了幾天真的熬不下去，你可以不來拍外景，或者是棚景，這就是特權。」

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不過她指不是隨便能用的：「但是你不能三天兩天就這樣子，不行呀！我的助理有跟我說：『你知不知道幕後都叫你甚麼？叫你女鐵人！』因為我從來都不用我這些特權。」

杏兒最辛苦時，依然像平常一樣捱夜拍劇，每日只睡一兩小時再回廠開工，好不容易才捱到今日的成就。