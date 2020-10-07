【HPV病毒】9歲起可接種HPV疫苗　專家拆解疫苗安全性及風險

▲ 婦產科專科醫生靳嘉仁拆解HPV疫苗安全性及風險。（陳靜儀攝）

人類乳頭瘤病毒（簡稱HPV）是一種常見的病毒，現時衞生署已將HPV疫苗納入香港兒童免疫接種計劃，到校為合資格的小五及小六女生注射疫苗，以預防部分病毒。婦產科專科醫生靳嘉仁表示，HPV疫苗已在全世界使用多年，其安全程度與其他一般疫苗相同，又認為在學童階段接種有關疫苗最好。

▲ 靳嘉仁指出現時可以透過接種HPV疫苗預防感染子宮頸癌。（陳靜儀攝）

靳嘉仁指出，大部分子宮頸癌是因持續感染其中一種致癌或高風險類型的HPV引起，曾有性生活者就有機會感染。現時可以透過接種HPV疫苗預防感染子宮頸癌。本港近年注射HPV疫苗有上升趨勢，媒體廣告及教育令市民增加對HPV的認識。港府現為小五、小六女童提供免費HPV疫苗接種，他就認為學童階段接種有關疫苗最好，因疫苗的功效對從未感染HPV的女性最為顯著，故在未開始有性行為前就接種是比較好，另建議為小學男童提出免費HPV疫苗接種。

他更拆解了HPV疫苗安全性及風險：

什麼是HPV病毒？

人類乳頭瘤病毒是一組包括150多種類型的病毒，其中約40種會感染人類的生殖器官。HPV病毒可分為低危及高危： 低危HPV病毒：可導致濕疣（俗稱：椰菜花）

高危HPV病毒：可導致子宮頸細胞病變，引致子宮頸癌

HPV有何病徵？

子宮頸癌是由子宮頸癌前病變（CIN）演變而成，可分為1、2、3期，其中99%子宮頸癌患者都是受到HPV感染。

CIN 1至3期：沒有明顯病徵

子宮頸癌：生疣

注射HPV疫苗有何副作用？

HPV疫苗與其他流感疫苗的風險相近，而HPV疫苗不可預防所有性病，主要是保護身體不受HPV病毒感染。

輕微而短暫的情況，包括頭痛、頭暈、噁心、疲倦

接種位置疼痛或紅腫

甚麼人不宜接種？

曾對其他疫苗有過敏

對蛋白過敏

發燒

免疫系統差

*以上情況的人士在接種疫苗前應先向醫生查詢

HPV疫苗有沒有期效？

以9歲女童已注射疫苗來說，疫苗仍會持續有效。現時的9合1疫苗可預防9種HPV病毒，不排除未來會有可以預防更多病毒的疫苗，如有需要可以再注射有關疫苗

只有女士需要注射HPV疫苗嗎？

不是，因男士亦有機會感染HPV，故建議兒童免疫接種計劃可將合資格的小五及小六男生亦納入計程車，注射疫苗。

接種3針疫苗需要多長時間？

一般是半年內接種3針，如一年內未能完成接種3針疫苗，日後需重新接種。

▲ 靳嘉仁指出HPV疫苗與其他流感疫苗的風險相近。（陳靜儀攝）

他又提到，因應疫情，大部分市民需要在家工作，期間接受人工流產手術數目有增加，惟與HPV相關的求診個案則未見有增加；另有部分人因擔心到診所等高危地方增加感染風險，故即是已付訂金也不要，拒絕接種疫苗。

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記者：郭詩詩