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孕婦倒地及女童被制服事件　鄧炳強稱已交投訴警察課處理

社會 16:53 2020/09/29

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警務處處長鄧炳強主動提及孕婦倒地及女童被制服事件。（陳永康攝）

警務處處長鄧炳強今午（29日）出席油尖旺區議會會議，在開場發言時主動提及今年8月31日警方執時有一名孕婦跌倒，及9月6日一名12歲女童被捕的事件。

鄧炳強指，翻查片段後，得知在8月31日晚，現場有人大叫「有大肚婆」，但同時有其他人叫喊其他口號，但現場非常嘈吵杏和混亂，相信並非所有在場人士都聽到所有人的說話。

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他又指，該名孕婦跌倒後，已有女警立刻照顧和安慰當事人，並馬上安排她到醫院檢查。他又指，雖然孕婦的丈夫是一名被捕人士，但警方仍作出特別安排，容許丈夫先陪同她前往醫院安頓。他亦對孕婦表示慰問，由於事件有人投訴，投訴警察課正調查，亦不多談細節。

至於9月6日，鄧炳強指，當日有過百人在西洋菜南街非法集結，警方要截查一班在場人士，突然有一名少女拔足狂奔，這個可疑舉措令警員有責任將她截停，用最低武力截停及制服。警方得悉少女是12歲女童，已馬上安排女警照顧。鄧炳強指，兩宗事件均有人作出投訴，已交由投訴警察課處理。

鄧炳強稱有黃背心人士涉襲警和搶犯被捕　強調任何人可採訪但不能阻礙警方執法

他強調，警方職責是維持治安和保護市民的安全，包括非法參與集結和犯法人士，在示威現場會調配專業的醫療隊伍以備不時之需。他又指，警方十分重視保護婦女、兒童和青少年的安全和權益，警察總部有專責小組定期與不同界別溝通，照顧有關人士的需要。

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記者：陳子謙

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