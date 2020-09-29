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港區國安法實施後至今拘逾20人　鄧炳強：立法有震懾作用

社會 16:35 2020/09/29

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鄧炳強指，自港區國安法實施後，共拘捕逾20人。（陳永康攝）

警務處處長鄧炳強今午（29日）出席油尖旺區議會會議，他表示，自港區國安法實施後，共拘捕逾20人，涉嫌干犯分裂國家、勾結外國或境外勢力危害國家安全、恐怖活動、發表煽動性文字等，部分被捕人士涉嫌串謀詐騙、洗黑錢，當中2人被檢控。

孕婦倒地及女童被制服事件　鄧炳強稱已交投訴警察課處理

他認為港區國安法有震懾作用，有部分組織和人物在立法後高調改變立場，不再認同暴力，包括退出過往工作、解散組織及離開香港等，反映國安法對香港回復安穩生活發揮積極作用。

警方亦公布2020年首7個月的罪案數字，全港共錄得37,703宗罪案，較去年上半年同期增加了8,075宗，升幅為 27.3%。至於與反修例事件相關的罪案，包括縱火、刑事毁壞、妨礙公安罪行、藏有攻擊性武器等罪案，增加1,500多宗。

鄧炳強稱有黃背心人士涉襲警和搶犯被捕　強調任何人可採訪但不能阻礙警方執法

其他主要上升罪行包括詐騙、行劫、爆竊和盜竊等，單是詐騙案已上升4,800多宗，升幅超過一倍。警方指，升幅主要來自因疫情出現的網購口罩騙案，截至7月底有2,375宗，佔升幅一半，至今已拘捕逾100名騙徒和偵破逾350宗案件。傳統騙案如電話騙案、網上情緣騙案均錄得顯著上升。

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記者：陳子謙

 

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