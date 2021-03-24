【氣炸食譜】氣炸鍋炮製椒鹽鮑魚　炸蒜及生粉令鮑魚酥香鮮甜【附食譜詳情】

▲ 氣炸鍋炮製椒鹽鮑魚做法簡單。

鮑魚的煮法有好多，原來用氣炸鍋都可以煮鮑魚！今集《靚太廚房》主持Ricca試用氣炸鍋來做氣炸椒鹽鮑魚，亦會分享洗鮑魚的秘訣，香脆可口大排檔的風味。

材料 （3-4人份量）

鮮鮑魚6隻

生粉2湯匙

椒鹽1茶匙

蒜蓉1湯匙

炸蒜1湯匙

蔥花適量

辣椒粒適量

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做法

1. 先將鮑魚洗淨連殼蒸10分鐘再放入冰水浸泡，去殻及內臟。

2. 印乾水後，鮑魚面𠝹井字花但不要切斷，用椒鹽調味再沾上生粉然後噴油。

3. 鮑魚放入氣炸鍋 180度6分鐘。

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4. 燒熱油鑊，爆香蔥花，蒜蓉，炸蒜及辣椒粒，加入鮑魚即可。

這惹味的椒鹽鮑魚不用30分鐘大公告成，Cook1Cook亦推出方便氣炸鍋煮食的芝士鮑魚懶人包，做法更簡單。

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做法：無需解凍，開袋後180度氣炸5分鐘。

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記者：王芷瑩