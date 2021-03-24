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【氣炸食譜】氣炸鍋炮製椒鹽鮑魚　炸蒜及生粉令鮑魚酥香鮮甜【附食譜詳情】

休閒消費 11:09 2021/03/24

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熱門 復必泰疫苗 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

氣炸鍋炮製椒鹽鮑魚做法簡單。

鮑魚的煮法有好多，原來用氣炸鍋都可以煮鮑魚！今集《靚太廚房》主持Ricca試用氣炸鍋來做氣炸椒鹽鮑魚，亦會分享洗鮑魚的秘訣，香脆可口大排檔的風味。

材料 （3-4人份量）

  • 鮮鮑魚6隻
  • 生粉2湯匙
  • 椒鹽1茶匙
  • 蒜蓉1湯匙
  • 炸蒜1湯匙
  • 蔥花適量
  • 辣椒粒適量

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做法

1.　先將鮑魚洗淨連殼蒸10分鐘再放入冰水浸泡，去殻及內臟。

2.　印乾水後，鮑魚面𠝹井字花但不要切斷，用椒鹽調味再沾上生粉然後噴油。

3.　鮑魚放入氣炸鍋 180度6分鐘。

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4.　燒熱油鑊，爆香蔥花，蒜蓉，炸蒜及辣椒粒，加入鮑魚即可。

這惹味的椒鹽鮑魚不用30分鐘大公告成，Cook1Cook亦推出方便氣炸鍋煮食的芝士鮑魚懶人包，做法更簡單。

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芝士鮑魚 約370g/包 (香港製造) 1包10隻 附 法國車打+紐西蘭mozzarella芝士 零售價：$108　會員價：$98

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做法：無需解凍，開袋後180度氣炸5分鐘。

同場加映：更多氣炸食譜即睇【下一頁

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記者：王芷瑩

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