【食用安全】家中烤肉可釋污染物致癌或影響精子　營養師教揀BBQ食物減致癌物傷害【附食物清單】

▲ 營養師教揀BBQ食物減致癌物傷害。

中秋是燒烤的好時機。不過疫情下，可能不少人都會轉為在家中烤肉BBQ。家中烤肉雖然方便又美味，但有專家就表示室內燒烤或會釋放更多有害空氣物質，持續吸入或增致癌風險、影響精子健康等。

香港理工大學土木及環境工程學系副系主任李順誠曾接受TOPick訪問時表示，在室內烤肉或打邊爐，會釋放更多有害空氣物質，如一氧化碳、懸浮粒子2.5等，其中室內燒烤肉類所產生的懸浮粒子2.5比室內打邊爐高出約10倍，可導致肺癌、血癌或影響精子健康等。

另外，食物在燃燒過程中所產生的有害物質會產生神經毒，會影響嬰兒幼童神經發展，或導致粗大動作發展遲緩；另懸浮粒子吸入肺部後會停留於此，如致癌物會在肺部慢慢長大，會增加患肺癌的風險。

尤其不少家庭是開放式廚房，煮食時較易將油煙吹散至家中每個角落，對人體較有直接影響。

減少污染物

有什麼方法可以減少污染物？李順誠建議：

室內打邊爐或燒烤時要開門窗、廁所抽氣扇及廚房抽油煙機，抽走廢氣

開放式廚房煮食時，應打開窗戶及抽油煙機至煮食後30分鐘

獨立式廚房煮食時應關門，打開窗戶及抽油煙機

利用電磁爐代替明火煮食

營養師教揀BBQ食物減致癌物傷害

另外亦可從食物著手，減低BBQ致癌風險。尚營坊健康顧問高級營養師黃凱詩曾接受TOPick訪問，教市民選擇合適的BBQ食材。

不少人BBQ時都愛燒膠仔、丸、魚蛋等，不過黃凱詩表示眾多燒烤食物中，以腸仔最邪惡，因其蛋白質少、腸仔也被世衞列為1級致癌物。至於紅腸、芝士腸、醬爆丸、芝心丸等雖然好味，但都經過加工，建議少吃。肉類方面，部分脂肪高的食物，如牛扒等，致癌風險較高，因此建議市民少吃肉類（只吃半份扒），多吃海鮮，包括魚、虎蝦、蜆等。

詳細BBQ食物清單：

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她推薦市民BBQ時可配搭水果食用，因為水果含豐富維他命C，能達抗氧化之效，可減少燒烤過程中致癌物的傷害，富含維他命C水果包括：

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責任編輯：羅嘉欣