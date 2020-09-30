【港姐2020】港姐冠軍謝嘉怡修身秘訣大公開　靠減肥餐單3個星期減11磅

▲ 港姐冠軍謝嘉怡分享減肥心得。

2020年香港小姐冠軍謝嘉怡（Lisa）很有觀眾緣，她亦不時在個人社交平台分享生活點滴，與粉絲互動。早前謝嘉怡接受訪問時透露，參選港姐時，靠肥媽傳授絕密減肥餐單修身，今日（9月30日）謝嘉怡在個人IG分享修身心得及詳細減肥餐單。

謝嘉怡在IG限時動態分享稱：「當我選港姐嘅時候，我盡量睇住自己食嘅卡路里不出預我可以消耗幾多，減肥最有效就係要燒卡路里。好多好快嘅減肥方法其實過一陣就無效，之後覺得冇效果嗰陣時就有可能會嬲嬲地去食返啲零食。」

她續指：「減肥嘅方法每個人都唔一樣，所以要睇吓你其實會做幾多運動同埋平時食啲咩。所以參選香港小姐嗰時我都一路食澱粉質，唔係嘅話我就會好容易偏頭痛。」

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▲ 謝嘉怡嬴得2020年港姐冠軍。（取自IG）

同時，謝嘉怡詳細列出一日三餐的減肥餐單，如下：

早餐 蛋同沙律或者三文治。 午餐 適量生果。 晚餐 三文治或者飯和肉，但份量不會很多，間中會可吃梳化餅或granold bar。

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獲肥媽傳授絕密減肥餐單

身形嬌小的謝嘉怡，被外界公認為近年最靚港姐，參選前體重曾達54kg被指略顯肥胖，後來經肥媽傳授心得，在3星期內減去約5kg，變至48.4kg參選。

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肥媽教路一天可以吃4至5餐，但就要少吃多餐。雖然謝嘉怡曾擔心身體未能應付，幸好只用約3星期便效果明顯，成功減去雙下巴，上鏡效果更佳。

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