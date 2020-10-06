【吃掉前男友】莊韻澄憶前度出軌事落淚　張致恆太太還撃：唔使提醒我老公係咩人

▲ 莊韻澄憶前度出軌事件再落淚，張致恆太太發文：「唔使提醒我老公係咩人！」

ViuTV節目《吃掉前男友》昨晚（10月5日）首播，主持之一的莊韻澄（Xenia，前名莊端兒）在《吃掉前男友》提及前男友出軌事件，更一度感觸落淚。觀眾把男主角對號入座，認為她所指是前男友張致恆。

張致恆太太雯雯疑因為抵受不住公眾壓力，以及被網民訊息轟炸，在個人IG發文：「唔使提醒我老公係咩人！」

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▲ 節目《吃掉前男友》昨晚首播。（ViuTV發相）

莊韻澄憶前度偷食

新節目《吃掉前男友》找來Xenia、張惠雅、孖妹張蔓姿、張蔓莎以及蔡寶欣化身為民宿主人，合力推行「姑婆主題體驗」，廣邀不同年齡和身份的女嘉賓前來作客，主持人根據嘉賓與前度的經歷，炮製不同的「前度菜式」。

於昨晚的首播內，Xenia提及當年遇上男友出軌，直言對方是大家都知道的一類人物，更謂：「未試過有男友係有咁多外遇！」Xenia透露該名前男友初期有第三者時，會使出各種招式來求她、希望獲得原諒，當時男方有所改善，所以Xenia選擇給他機會。

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▲ Xenia憶舊情不禁落淚。（ViuTV發相）

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但後來再度被傳媒踢爆出軌：「第二次好公開，記者打電話來才知道這件事。」

Xenia覺得與對方相戀過，不希望互相數落，於是致電男方：「這是我最後一個能幫你做的事，你想我怎樣回應傳媒？」怎料男方以高興地向她說：「你跟記者說我們已分手，那我就不算偷食了！」

聽到對方興奮的心情，Xenia覺得很憤怒，但她還是決定跟記者說與男方已經分手，不過雙方還處於藕斷絲連的狀態：「本來想幫對方撒最後一個謊，但無想過對方會這樣說。那段時間很抑鬱、很想死，想從露台跳出去。」

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張致恆曾自認性上癮

除面對感情問題，當時Xenia身體出現毛病，要入院割膽，媽媽帶著兒時相簿、手冊、成績表到醫院來陪她：「媽媽用激將法，她跟如果你想要走不要緊，我會幫你看顧你的貓。」幸好最後Xenia成功走出困境，亦覺得與前度的經歷讓她人生上了一堂寶貴的課。

觀眾都將該名男主角對號入座為與Xenia拍拖兩年多，一度達談婚論婚地步的藝人張致恆（Steven），男方當年曾多次爆出軌，又自認性上癮。

他在去年再掀桃色風波，最後與粉絲雯雯結婚，二人現時育有兩子，雯雯不時在社交網站分享育兒心得。

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雯雯公開回應反撃

《吃掉前男友》預告播出後，雯雯已從網友中收到不少相關報導及訊息，未能承受公眾壓力的她在限時動態發文，表示已收到十個人的訊息提及相關節目。

她在網上公開寫道：「在此，好感謝關心我的人。但…拜托，唔洗每次有任何人的專訪或任何新聞，係同我老公有關，都不停send俾我，或者提醒我老公係一個咩人。我只想努力去面對我以後的路。以前已經過去，再去重複又重複，就永遠成長唔到。」

過後有網友好心提醒，指雯雯收其instagram帳號設定為公開，自然就會有公眾留言或者傳訊息，雯雯則回應指：「我諗你誤會咗我意思，我係想多謝大家關心同擔心，亦同大家講唔需要send有關我老公嘅所有專訪或者新聞俾我。」

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