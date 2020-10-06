【CP選舉】民選十大CP肥媽陸浩明奪冠　Stephy小方+杏兒宗澤齊上榜

▲ 網民選出心目中的一對CP。

近日不少網民分享有關「認為是一對的藝人」的討論，除有曾為情侶的鄧麗欣與方力申、胡杏兒與黃宗澤，以及經典熒幕情侶鍾嘉欣與林峯、郭可盈與陶大宇都榜上有名。一向「創造力量同幻想會嚇你一跳」的網民，扎不少好拍檔如張敬軒與王菀之、森美與小儀也選為「一對」，當中肥媽與「6號」陸浩明更榮登榜首。

事因，最近有網民於網上討論區以「一人一對永遠覺得佢哋係一pair嘅藝人」為題，結果發來討論，吸引大量網民熱議。以下為截於今日（10月6日）中午的讚好數量的十大排名：

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肥媽與陸浩明這對契媽與契仔組合經常一起主持烹調節目，合作無間，雖然肥媽在節目經常鬧陸浩明，不過其實二人感情非常好，並榮登榜首成網民心中「永遠的一對」。

至今在電台及電視遊戲節目合作的森美與小儀，登上亞軍位置，二人在節目上不時互相取笑對方，為聽眾帶來歡樂。

季軍由洪永城與黃翠如獲得，網上曾有一篇熱門文章以「有一種友情叫洪永城黃翠如」為題，講述二人陪伴對方多年，仍是純友誼關係。

殿軍組合張敬軒與王菀之是經常合作的一對男女歌手，為樂壇送上多首金曲。

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至於不論在電影以至現實曾拍拖的鄧麗欣與方力申，雖然已分手多時，不過至今仍為不少人心目中的CP。

另外曾發表「難頂宣言」的胡杏兒與黃宗澤，雖然最終敵不過「7年之癢」分手，但在網民心中仍是經典的一對。

欣宜與吳卓羲就只因在2005年的《兒歌金曲頒獎典禮》合作時，扮作森林公主的欣宜向演王子的吳卓羲獻吻，到今仍令觀眾津津樂道。

曾於《溏心風暴》及《溏心風暴之家好月圓》合演一對的鍾嘉欣與林峯外型合襯曾傳出緋聞，不過如今二人分別有家庭更已「升呢」為人父人母。

郭可盈與陶大宇因拍攝三輯多達100集的《刑事偵緝檔案》而結緣，CP感十足的二人成為了觀眾心中的經典情侶。

不過可惜彭建新與已離世愛犬OK仔雖然入選，卻未能打入十大位置。