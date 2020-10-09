【皮膚感染】英基鰂魚涌小學出現多宗皮膚病例　多名不同年級學生染「膿皰瘡」【附醫生解說】

▲ 英基鰂魚涌小學昨日向家長發佈通告，指校內出現少數「膿皰瘡」的個案。

本港學校開始恢復面授課了一段時間，除了好好預防新冠肺炎之外，亦要提防高傳染性的疾病。英基鰂魚涌小學昨日向家長發佈通告，指校內出現少數「膿皰瘡」的個案，發通告提醒家長要多留意子女健康，萬一發現患「膿皰瘡」的做法及預防措施等。

英基學生出現膿皰瘡

位於北角寶馬山的鰂魚涌小學（Quarry Bay School），是英基屬下的小學之一 ，校方昨日（8日）向家長發佈通告表示校內出現少數「膿皰瘡」的個案，不同年級的學生皆有。TOPick記者向校方查詢詳情時，至截稿時未有回覆。

膿皰瘡 （Impetigo ）另又可稱「膿痂疹」、「膿瘡病」等。兒科專科醫生張傑拍出，膿皰瘡算是一種常見的傳染情況，主要是透過皮膚接觸傳染的疾病，所以一些小朋友多身體接觸，但是又未太懂注意個人衛生的情況下，便容易傳染，尤其在小學或幼稚園的學生身上。

皮膚有傷口易引發

膿皰瘡患者頭面、手腳及全身有機會出現含膿皰情況，張傑醫生指出一般局部發炎不同膿皰，多數以群組性出現，而且有很多異常的分泌物，一般帶有黃色的分泌。膿皰瘡主要的致病菌是金黃色葡萄球菌及Ａ群鏈球菌等這些皮膚上正常有可能存在的細菌，容易透過傷口而造成大量的繁殖和感染。

傷口是一個基本的因素讓細菌進入皮膚底層。如果小朋友有濕疹、足癬、尿布疹、水痘或蚊蟲咬傷等，有機會因皮膚受損抓傷傷口，易造成細菌入侵而引發膿皰瘡。不過，張傑醫生強調孩子是否發病，還需要看個人的抵抗力以及細菌的分量等因素。

如孩子患有膿皰瘡，家長毋須過份擔憂。張傑表示基本上，透過使用合適的抗生素和清潔步驟，便可清除膿皰瘡。問題是再治療期間很容易透過接觸病人，以及經患者曾經接觸過的物件傳給其他人，宜需要注重即時的隔離和環境的額外清潔。

高度傳染宜隔離

英基鰂魚涌小學發佈通告提及如何預防膿皰瘡，譬如不要抓傷口，包括被蟲咬之後；常剪指甲避免留長及保持指甲乾淨；每日洗澡保持個人衛生；萬一有傷口要小心護理，貼上膠布及保持傷口乾爽。

校方提醒如患上膿皰瘡，即身上膿皰瘡至少宜待48小時後，傷口有好轉才上學，非面上的膿皰瘡，就最好穿上長袖衫褲覆蓋。就此，張傑醫生建議最好養醫生診斷後沒有問題才上學為佳。

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記者︰顏紫燕