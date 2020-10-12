【明星扮靚】65歲米雪跑步騷fit爆身材　出道51年凍齡靠三大原則

▲ 米雪入行51年凍齡有道。

「最美黃蓉」米雪圈內公認是美魔女代表，現年65歲的米雪在昨晚（10月11日）在個人社交媒體上載做運動後的照片大騷fit爆身材，從相中所見，米雪姐練出明顯的肌肉線條，沒有贅肉，很多後生女也沒有她那麼fit。

出道至今已51年的米雪，曾大方分享自己維持凍齡的三大原則。

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▲ 米雪今年65歲。（取自米雪IG）

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曬Fit爆身材

近年喜歡跑步的米雪不時在IG分享自己「四處跑」的照片，昨晚分享自己身穿運動背心Top和貼身褲照片，並配文：「今個#夏季 ，炎熱非常！練跑時穿上繽紛彩衣，加倍精神好，充滿能量，#跑 得特別～爽！起勁！」

▲ 米雪身材。（取自米雪IG）

對維持身材非常嚴格的米雪更設下目標：「橙＋綠＋古銅色！加緊鍛鍊～背肌，腿肌！」

岑麗香在米雪的IG留言：「Omg! My hot mama」，有網民也稱讚米雪：「米雪姐姐生活健康、人生正面，是我們的好榜樣。」

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凍齡三寶：飲湯多運動勤保養

從米雪在IG上載圖片所見，穿運動背心露出纖腰的她，身材不輸給比其年輕的女生。米雪亦曾分享自己凍齡的三大原則：

1.多喝補身湯水

米雪經常飲用養顏湯水，當中以補充骨膠原的湯水為主，因為動物骨頭可提供大量礦物質和骨膠原，有助皮膚修復。

另外，米雪多攝取抗氧化食物，例如蕃茄、藍莓、菠菜等，有助抗氧化劑和抗衰老，達至凍齡效果。

2.多運動

眾所周知米雪熱愛運動，早前更和「行山發燒友」發哥周潤發一起行山，場面相當熱鬧，米雪更揚言運動是「人生最值得投資的事情」。

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在不用工作的日子，米雪都會和三五知己在香港不同地方行山和跑步，分享香港適合跑步的地方，米雪更有不少因運動金句，例如：「鍛鍊好自己～可以治愈一切！」

3.勤保養

經常戶外活動的米雪非常著動防曬，從她跑步的照片可見，米雪每次到戶外都會做足防曬準備，因為常接觸紫外線會加速皮膚老化，加速皺紋的形成。

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不用工作的日子，米雪多以淡妝甚至素顏外出，減輕皮膚的負擔，給予皮膚足夠的休息時間。

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