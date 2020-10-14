【減肥大作戰】減肥都可以食甜品　營養師教整低卡梳乎厘班戟【附做法】

▲ 減肥都可以吃梳乎厘班戟！

不少人也覺得班戟高油高熱量，註冊營養師Jim Lau近日就在facebook專頁分享一份低卡梳乎厘班戟食譜，每塊熱量只有約100kcal，減肥人士也可以吃。

▲ 低卡梳乎厘班戟每塊只有約100kcal。（相片由註冊營養師Jim Lau提供）

材料

低筋麵粉 20g

植物油 ½湯匙

燕麥奶 ½湯匙

大雞蛋 1隻

糖 10克

烹煮時間

約20分鐘

步驟

1. 將蛋黃、蛋白分開；把5克糖與蛋黃混合，攪拌至淡黃色。

2. 將植物油、燕麥奶加入以上混合物中攪拌。

3. 低筋麵粉過篩，分兩至三次加入去混合物中，攪拌至成為糊狀。

4. 加入蛋白，剩下的白糖打發至「企身」。

5. 預熱一個平底鑊，一定要用小火。

6. 把已打發的蛋白、面糊混合，直至形成順滑狀態。

7. 加入平底鑊中小火烹調，每面煎大概5分鐘，蓋上鑊蓋。

8. 上碟後，可以配低脂乳酪或水果沙冰。

提示： 千萬不要急，否則升起之前就已經熟了。

內容獲「Jim lau - 註冊營養師」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣