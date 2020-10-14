  • 26°C
香港時間 : 20201014日 (週三) 18:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【減肥大作戰】減肥都可以食甜品　營養師教整低卡梳乎厘班戟【附做法】

保健美顏 17:19 2020/10/14

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

減肥都可以吃梳乎厘班戟！

不少人也覺得班戟高油高熱量，註冊營養師Jim Lau近日就在facebook專頁分享一份低卡梳乎厘班戟食譜，每塊熱量只有約100kcal，減肥人士也可以吃。

低卡梳乎厘班戟每塊只有約100kcal。（相片由註冊營養師Jim Lau提供）

材料

  • 低筋麵粉 20g
  • 植物油 ½湯匙
  • 燕麥奶 ½湯匙
  • 大雞蛋 1隻
  • 糖 10克

烹煮時間

  • 約20分鐘

步驟

1. 將蛋黃、蛋白分開；把5克糖與蛋黃混合，攪拌至淡黃色。
2. 將植物油、燕麥奶加入以上混合物中攪拌。
3. 低筋麵粉過篩，分兩至三次加入去混合物中，攪拌至成為糊狀。
4. 加入蛋白，剩下的白糖打發至「企身」。
5. 預熱一個平底鑊，一定要用小火。
6. 把已打發的蛋白、面糊混合，直至形成順滑狀態。
7. 加入平底鑊中小火烹調，每面煎大概5分鐘，蓋上鑊蓋。
8. 上碟後，可以配低脂乳酪或水果沙冰。
提示： 千萬不要急，否則升起之前就已經熟了。

內容獲「Jim lau - 註冊營養師」授權轉載

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康！立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：黃泳欣

相關文章

【超市大搜查】減肥都可以食零食　營養師推介Donki 100卡零食&較低卡甜品
15:54 2020/10/13
【超市大搜查】減肥都可以食零食　營養師推介Donki 100卡零食&較低卡甜品
【減肥大作戰】減肥都可以食牛河　營養師黃凱詩教煮低卡低脂乾炒牛河【附做法】
16:18 2020/09/08
【減肥大作戰】減肥都可以食牛河　營養師黃凱詩教煮低卡低脂乾炒牛河【附做法】
【減肥大作戰】減肥都可以食炸雞髀　營養師推介500卡低醣炸雞髀便當【附做法】
16:26 2020/08/25
【減肥大作戰】減肥都可以食炸雞髀　營養師推介500卡低醣炸雞髀便當【附做法】
減肥 食譜 甜品 營養師

最高瀏覽

【疫情失業】丈夫失業半年長開冷氣不慳家　39歲孕妻5折出糧變經濟支柱壓力爆煲
10:56 2020/10/13
【疫情失業】丈夫失業半年長開冷氣不慳家　39歲孕妻5折出糧變經濟支柱壓力爆煲
【奉子成婚？】27歲余香凝疑懷孕趕結婚　未有否認傳聞：我應是個很惡的媽媽
10:20 2020/10/13
【奉子成婚？】27歲余香凝疑懷孕趕結婚　未有否認傳聞：我應是個很惡的媽媽
【當年童星】「美心妹妹」Celine成KOL晒成長日誌　升中步入青春期出暗瘡做facial 【附醫生解說】
17:53 2020/10/13
【當年童星】「美心妹妹」Celine成KOL晒成長日誌　升中步入青春期出暗瘡做facial 【附醫生解說】