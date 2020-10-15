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【消委會】消委會推介6款防曬產品　85元泰國貨媲美485元法國貨【內附名單】

社會 11:24 2020/10/15

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

（消委會圖片）

防曬是護膚一個很重要的步驟，而市面上亦有不同種類的防曬。消委會實測市面上16款防曬，市面上30款日常防曬產品的防曬效能，包括SPF和UVA防曬效能，價錢由80元至550元不等，當中有6款表現優良，包括只售85元Nivea「冰感防曬乳液SPF50」的竟可媲美485元Chanel的「UV Essential Protection Globale Complete Protection UV Pollution」，兩者價錢相差5.7倍！

市面上的防曬主要分為物理性防曬、化學性防曬，以及混合性防曬，消委會指出，物理性防曬產品性質相對溫和，較少機會造成敏感，但顏色偏白質地黏稠， 較難平均地塗抹；化學性防曬產品質地稀薄，塗後感覺清爽，惟對皮膚或 眼部的刺激可能較大，較容易引致過敏。

消委會是次測試的樣本全部屬於乳液狀，大部分是混合性防曬，16款防曬中評分由1.5至5分（5分為滿分），分別根據國際標準ISO24444:2010防曬系數（Sun Protection Factor SPF）-皮膚測試標準和ISO 24443:2012體外UVA遮光防護測試標準進行，並按歐盟《化妝品條例 》進行分析，當中有超過8成樣本未能達到其標示SPF的防曬要求，即看：【下一頁】

然而，14款高度保護防曬產品（SPF30至50）中，有4款均獲總分5分，包括：

品牌 產品名稱 大約零售價 標示重量或容量 標示SPF系數
及UVA防曬效能		 產地 總分
*Chanel UV Essential Protection Globale
Complete Protection UV Pollutio		 $485 30ml/1 fl.oz.  50PA++++ 法國 5分
*Nivea 冰感防曬乳液 SPF50
SUN Protect & Refresh Refreshing
Sun Lotion SPF50		 $85 125ml  50PA++++ 泰國 5分
*Seba Med Multi protect sun lotion $185 150ml  50UVA 德國 5分
*Vichy 清爽保濕防曬日霜
UV Protect Skin Defense Daily Care		 $240 40ml  50PA++++ 法國 5分

＊以上樣本SPF值高於或等於產品上的標示值

而售價345元的SkinCeuticals BRIGHTENING UV DEFENSE SPF 30，以及售價345元140的Olay輕透隔離防曬乳液的SPF值高於或等於產品上的標示值。

另外，16款極高度保護防曬產品（SPF50+）中，有2款獲總分5分，包括：

品牌 產品名稱 大約零售價 標示重量或容量 標示SPF系數
及UVA防曬效能		 產地 總分
#Bioderma 高效輕爽防曬乳液
Photoderm MAXAquafluide SPF 50+		 $220 40ml  50PA++++ 法國 5分
Nivea 冰感防曬乳液 SPF50
SUN Protect & Refresh Refreshing
Sun Lotion SPF50		 $89 110ml  50PA++++ 澳大
利亞		 5分

此外，另有4款防曬產品獲總分4.5分，售價由160元至345元，包括：

品牌 產品名稱 大約零售價 標示重量或容量 標示SPF系數
及UVA防曬效能		 產地 總分
Apivita 平衡油脂防曬面霜
Oil Balance Light Texture Face
Cream SPF 30 - High Protection		 $320 50ml  30PA++++ 希臘 4.5分
SkinCeuticals BRIGHTENING UV DEFENSE SPF 3 $345 30ml  30UVA 法國 4.5分
#Allie ALLIE EX UV高效防曬水凝乳
ALLIE EX UV Protector Ge		 $189 90g  50PA++++ 德國 4.5分
Neutrogena Fine Fairness multi-protect UV fluid
細白活肌防曬隔離乳		 $160 30ml  50PA+++ 法國 4.5分

#以上樣本完全符合歐盟要求

    點擊圖片放大
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消委會提醒市民，在日常生活應盡量避免皮膚曝曬，減低紫外線對皮膚的傷害，另在選購及使用防曬產品時，可留意以下幾點：

  • 應細閱當中成分會否導致過敏，如果有皮膚敏感病史或濕疹，可考慮選用物理性防曬，減低過敏的風險
  • SPF50的防曬產品基本上已能夠為皮膚提供98%的保護，SPF數值太高反而有機會堵塞毛孔，令皮膚過敏
  • 進行戶外活動前，應參考天文台每日公布的紫外線指數，並按活動類型、時間，選擇合適的防曬產品
  • 按產品標示的適當用量塗抹，以臉部面積而言，塗抹量約為1茶匙左右，最好每隔2至3小時補充防曬
  • 使用防曬產品後，應該按包裝指示，使用卸妝液或洗面產品清洗，以防殘留物質影響皮膚健康
  • 注意產品的有效日期，若已過期便須丟棄，以免因開封後太長時間

更多消委會報導：https://bit.ly/2xZn3pI

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記者：郭詩詩

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