【新冠肺炎】港大團隊指仍有街市檔口用「千年毛巾」增交叉感染風險　食環署發指引籲用一次性紙巾替代

港大防疫團隊早前指，本港多個魚檔向顧客提供共用毛巾抹手，有交叉感染的隱患，其後獲得食環署跟進，通知魚檔租戶停止提供共用毛巾， 有街市職員已通知魚檔收起共用毛巾。

食環署在9月30日發出「街市魚檔租戶防疫須知」，呼籲各魚檔街市從業員用一次性紙巾替代共用毛巾，並盡可能協助顧客揀魚，同時勸喻顧客不要直接接觸海鮮。

港大團隊早前接獲市民提供線索後，於9月28日揭發本港至少3間街市的大部分魚檔提供共用毛巾，存在交叉感染隱患。發現詳情即看：【下一頁】

港大微生物學系講座教授袁國勇當時表示，可能因魚檔潮濕及低溫，病毒存活時間長，以手觸摸或老鼠等擴散弓大魚檔應該提供一次性紙巾給顧客擦手，減少交叉感染，而不是提供共用毛巾。

團隊於10月上旬回訪街市， 發現油尖旺一間街市魚檔已收到街市職員通知，全部魚檔收起共用毛巾，甚至還有其他街市的魚檔提供一次性紙巾給顧客。

團隊亦到訪紅磡街市的20多間魚檔，大部分已將毛巾收起，但仍有至少五間魚檔懸掛共用毛巾，其中一間向顧客提供酒精搓手液。團隊向這五間魚檔逐一查詢，為何繼續使用共用毛巾，四間表示忘記，表示願意收回毛巾。但有一間檔主拒絕收回，堅持認為客人需要毛巾抺手。

不過，團隊亦發現，位於中西區、紅磡和青衣的街市還有檔主將毛巾公然擺在外面給顧客使用。 對於團隊成員表示專家有提議提供一次性紙巾，有檔主表示不實際。

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責任編輯：陳子謙