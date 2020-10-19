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【準新娘】何雁詩入紙結婚現蝦碌　鄭俊弘夫妻檔拍MV晒恩愛

娛樂 10:07 2020/10/19

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何雁詩婚前推出新歌。

何雁詩（Step）最近為新歌《基本戀愛套路》拍攝MV，鄭俊弘（Fred）更以夫妻檔一起參與MV 演出。歌曲是Step今年夢想三部曲的最後一首歌。這首歌曲也是Step在年頭時寫給另一半鄭俊弘 的一首歌。

雖然歌名和曲風都在形容一般二人對浪漫的看法，但其實是用一個諷刺的形式去形容二人的關係。

早前何雁詩在社交平台分享與鄭俊弘入紙登記結婚的「蝦碌」事，她現在做新娘少點EQ也不行，留言：「早幾天跟鄭先生去正式入紙，大家都有點緊張，筆沒墨，又太大力簽破了那文件。那感覺跟我們倆關係一樣，也是『傻的跟癡的這樣一致』。 」

夫妻檔拍MV。

至於新歌，她指「本來只是忙着瘦身、試裙、計畫婚禮等等，但我就是這樣的愛忙，偏要結婚前兩星期推出新歌，做音樂實在好難覺得是工作，只能說是玩而已。反而未來的宣傳工作就必須先上電了。」

她又為新歌寫道：「原來以前相信的所謂童話故事，在現實中顯現不同。很會逗女孩子的男生，往往不單逗你一位，反而比較老實直接的男生，他不會經常逗你，但他就只會愛你一個。」

何雁詩替當新娘不容易。

Step指：「《基本戀愛套路》是一個簡單的愛情故事，每天能夠健健康康起床，安全回到家睡覺，在平凡的生活中找到不平凡才是我們追求的完滿結局。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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