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【愛妻號】姜皓文生日跟太太浪漫晚餐　自彈自唱示愛：分分鐘需要你

娛樂 13:31 2020/10/26

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熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

生日願望最緊要大家平安，姜皓文自彈自唱冧老婆獲讚。

每年10月對姜晧文來說是個特別開心的月份，除了是自己的生日，也是太太殷寧的生日，更是二人的結婚周年紀念。

日前在工作後，黑仔獲工作團隊同事送上驚喜的生日蛋糕慶祝，黑仔表示生日願望最想大家身體健康：「好多謝大家咁有心，好多朋友都話一齊慶祝，不過疫情關係就冇得一齊食飯；我諗今年好多人嘅生日願望都係一樣，最緊要身體健康，開開心心！」

【刑偵日記】姜皓文拍新劇演技大爆發　愛妻號黑仔完成拍攝最想回家見太太

工作團隊為黑仔送上生日驚喜。（發相）

雖然今年沒有一大班朋友一同慶祝，姜皓文與太太二人世界更是甜蜜，黑仔先在太太生日及結婚周年紀念安排了一連串心思驚喜，先有自彈自唱生日歌及《分分鍾需要你》，又安排浪漫餐廳「撐檯腳」，難怪太太殷寧大讚老公，重話突然覺得心跳加速添！

【是敢的】姜皓文開竅靠林超賢古天樂　黑仔感激太太20年不離不棄

黑仔為太太送上自彈自唱生日驚喜。（發相）

殷寧笑言：「黑哥俾咗好多surprise我，生日當晚佢拉咗我入房，彈結他俾我聽，個下有心跳感覺，覺得老公好靚仔，多謝老公！ 」

【萬千星輝2019】姜皓文曾失業兩年幾乎轉行　對演戲不死心努力讓太太享福

黑仔夫婦同於十月生日。（發相）

往年夫妻兩人大多到檳城慶祝，雖然今年因疫情未能前往，不過他們異口同聲表示：「會掛住檳城，但而家呢一刻最緊要係大家健康平安！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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