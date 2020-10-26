【愛妻號】姜皓文生日跟太太浪漫晚餐　自彈自唱示愛：分分鐘需要你

▲ 生日願望最緊要大家平安，姜皓文自彈自唱冧老婆獲讚。

每年10月對姜晧文來說是個特別開心的月份，除了是自己的生日，也是太太殷寧的生日，更是二人的結婚周年紀念。

日前在工作後，黑仔獲工作團隊同事送上驚喜的生日蛋糕慶祝，黑仔表示生日願望最想大家身體健康：「好多謝大家咁有心，好多朋友都話一齊慶祝，不過疫情關係就冇得一齊食飯；我諗今年好多人嘅生日願望都係一樣，最緊要身體健康，開開心心！」

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▲ 工作團隊為黑仔送上生日驚喜。（發相）

雖然今年沒有一大班朋友一同慶祝，姜皓文與太太二人世界更是甜蜜，黑仔先在太太生日及結婚周年紀念安排了一連串心思驚喜，先有自彈自唱生日歌及《分分鍾需要你》，又安排浪漫餐廳「撐檯腳」，難怪太太殷寧大讚老公，重話突然覺得心跳加速添！

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▲ 黑仔為太太送上自彈自唱生日驚喜。（發相）

殷寧笑言：「黑哥俾咗好多surprise我，生日當晚佢拉咗我入房，彈結他俾我聽，個下有心跳感覺，覺得老公好靚仔，多謝老公！ 」

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▲ 黑仔夫婦同於十月生日。（發相）

往年夫妻兩人大多到檳城慶祝，雖然今年因疫情未能前往，不過他們異口同聲表示：「會掛住檳城，但而家呢一刻最緊要係大家健康平安！」

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