【離巢發展】司徒瑞祈投身飲食界3年擁2店　與同性密友常放閃被催婚

▲ 司徒瑞祈離巢投身飲食界，與密友相伴九年經常放閃。

當年憑青春劇《赤沙印記@四葉草.2》而為人所知的藝人司徒瑞祈（阿水），於2017年離開他效力了13年的TVB，轉投飲食界做老闆，至今擁有兩間食店。現年41歲的他與圈外同性密友Gary已經相伴九年，仍維持甜蜜經常在社交網站放閃。

現年41歲的阿水出生於游泳世家，十歲便代表香港出賽，曾打破多個香港紀錄，與方力申是師兄弟關係。於2004年阿水拍攝TVB劇集《赤沙印記@四葉草.2》後入行。

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▲ 阿水現已是兩店的老闆。（經濟日報圖片）

但入娛樂圈後發展一直平平，又因為一次於澳門賭場涉借錢爭議後，形象受損，致入行13年只參演過15部劇集。

後來被安排主持兒童節目，最終於2017年4月決定離巢無綫，同年宣布開設外賣小食店轉投飲食界發展。

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▲ 四葉草系列是不少90後的青春回憶。（網上圖片）

至今離巢3年，阿水已經是兩間食店的老闆，事事親力親為，買餸清潔煮食一腳踢，日日做足17小時，不少圈中人都有到小店親身支持。

阿水認為開小店最重要是感受與街坊鄰里間的人情味，比起賺大錢更加重要。

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他曾經接受訪問時提及，早於決定2017年之前已有離巢打算，但最後被公司動搖選擇續約。

雖然現在已是兩間食店的老闆，但自己未有完全離開電視圈，如果有適合的工作仍然會希望在幕前出現。

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事業有所發展，愛情方面亦非常甜密。阿水的社交網站除了店舖和家人，出現得最頻密的就是於航空界工作的同性密友Gary。

二人在疫情前經常結伴出遊，又會一同出席朋友間的聚會，已經是公認的一對，去年十月阿水曾經在帖文中提到，與Gary已經看過3000次日落，該行正是到日本慶祝兩人相戀第9年，不少朋友亦有留言追問二人何時結婚。

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