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【氣炸食譜】飛利浦氣炸鍋烹調低脂中東烤雞脾　營養師：熟番茄含豐富茄紅素能抗氧化【附食譜詳情】

休閒消費 16:06 2020/11/19

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

註冊營養師Gloria教大家做外層香脆、裡層嫩滑的中東烤雞脾。

氣炸鍋愈來愈受歡迎，它透過逼出食物本身的油份做出酥脆口感，比起用油炸的食物更健康！TOPick邀請了註冊營養師Gloria示範用飛利浦Airfryer XXL Premium健康空氣炸鍋機做一款外層香脆、裡層嫩滑的中東烤雞脾。

「Nutri Life營養顧問中心」註冊營養師Gloria（曾耀輝攝）

飛利浦Airfryer XXL Premium健康空氣炸鍋機可輕易煮出多款健康菜色，減少攝取油份，功能如下：

飛利浦Airfryer XXL Premium健康空氣炸鍋機（曾耀輝攝）

Smart Sensing 智能感應技術

Smart Sensing智能感應技術可以感測食物籃中的食材份量及溫度，自動調校至最合適的烹調溫度及時間，用家可隨意選擇5種智能烹調模式，無需再多費心，即可靜候美食。

Rapid Air 高速空氣循環技術及脂肪脫離技術

專利Rapid Air高速空氣循環技術及脂肪脫離技術，配合獨特海星形旋風鍋底，創造強勁快7倍的熱空氣氣流，及比焗爐快1.5倍的烹調速度，只需少量油／甚至不用油，就可以煮出外脆內嫩的美食，相比油炸食物，脂肪含量減少高達90%，更可以去除高達50%肉類本身的脂肪，用家可品嚐油脂最少的氣炸美食。

自訂模式

這款氣炸鍋另設自訂模式，用家可隨意選擇40°C-200°C溫度，烤、焗、煮、炸、煎，甚至風乾和發酵麵包，而且這氣炸鍋無需預熱，備保溫模式，可保持熱度長達30分鐘，容易掌握烹調及上菜時間。

清洗方便

Airfryer XXL Premium 健康空氣炸鍋機與食物接觸的配件，包括 QuickClean 快速清洗炸籃連可拆式網底、烘焗盤和備海星形旋風鍋底的內鍋均配備優質食品級塗層，食得更安心之餘，烹煮美食不黏底，清洗也更容易。

中東烤雞

註冊營養師Gloria示範用飛利浦Airfryer XXL Premium健康空氣炸鍋機做中東烤雞脾，她表示以乳酪、番茄等食材醃肉，亦可令肉食更腍滑、更易咀嚼和消化，而且熟番茄含更豐富的茄紅素，具抗氧化功效。

材料

急凍雞脾　2隻

細番茄　2個

希臘乳酪　5湯匙

混合香草　3⁄4湯匙

蒜蓉　2湯匙

粗海鹽　1茶匙

橄欖油　1茶匙

點擊大圖了解做法詳情：

    點擊圖片放大
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做法

1.　把急凍雞脾解凍，洗淨抹乾，備用。

2.　番茄汆水去皮，去籽後切成蓉，與剩餘材料混合成醃料。

3.　把醃料抹在雞脾上，放入雪櫃醃過夜。

4.　把雞脾放入健康空氣炸鍋機內，使用Smart Sensing智能感應技術的雞脾模式，或以180度烤約12-15分鐘即可享用。

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責任編緝：王芷瑩

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