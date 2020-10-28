  • 27°C
香港時間 : 20201028日 (週三) 13:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【牙醫歌手】許廷鏗身兼兩職感挑戰重大　舉行網上騷抒發內心感受

娛樂 11:45 2020/10/28

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

許廷鏗有感今年挑戰很大。（取自facebook）

「牙醫歌手」許廷鏗早前發表新歌《Negative》，並將於本周四（10月29日）舉行網上騷《JOOX Staycation Live許廷鏗線上音樂會》，許廷鏗接受TOPick訪問，談及做網上騷的心情，及如何在今年的挑戰中自處。

許廷鏗本身亦曾在個人社交平台專頁舉行網上演唱，Alfred的粉絲指他比平常有更多話要發表，可見此種新的演出平台對Alfred亦相當新鮮。

許廷鏗坦言：「坦白說平時有觀眾在場，我會很努力地去娛樂觀眾，是一種很根深蒂固的想法，因見到有觀眾很想嘗試帶動氣氛。但可能此會擾亂了跟樂迷們的聯繫，因他們的接收是由歌手的表演帶動。」

他指今次網上騷的表達方式有點不同的，也擔心大家的反應如何，會考量這樣呈現樂迷是否喜歡、或嫌不夠娛樂性。：「但我很開心可以有新嘗試，更重要是覺得自己做到了如期效果，大家可以分享受感受，歌曲有否想起雷同經歷，好像《痛》這一首歌，是否會想到去呵護過去的傷痛、療傷感覺，這些情緒上的內容，大家可以更留意多一點。」

近日推出另一新歌《恨》。

去年很多樂壇頒獎禮都取消，今年也面對不少挑戰，許廷鏗指：「今年的成長過程比前兩三年要多，除了待人處事上，更重要的是如何與自己的內心世界進行更好的溝通。由於我有兩份工作，相比其他人有很多自由度和空間，可能有時工作上奔波，忘了抽時間清理內心繁瑣。今年則多了時間清理這幾年累積的內心鬱結，新碟正是經過內心的清理後而製造出來的。」

他坦言，今時今日推出有十首歌的專輯，是很奢侈的事。「每一年出一張大碟，其實是很『豪華』的事。我跟自己承諾，每次入錄音室錄音，我不會輕易放過任何細節，這對我來說很重要。曾經以為旁人未必聽得出，但証明自己用心，別人是會知道，我希望每次拿起咪高峰，每次都可以做得更多更好。」

Alfred將於周四舉行線上音樂會。

 JOOX將於10月29日晚上獨家播放《JOOX Staycation Live許廷鏗線上音樂會》

日期： 10月29日（星期四） 
時間： 晚上8時正
播出平台：JOOX

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【牙醫歌手】許廷鏗為一件事決定離開TVB　Alfred獲父親支持做貼地歌手
16:15 2019/11/28
【牙醫歌手】許廷鏗為一件事決定離開TVB　Alfred獲父親支持做貼地歌手
【無力感】許廷鏗感激欣宜伴走人生低潮　Alfred：在最壞時候起碼仍有機會做音樂
19:18 2020/05/25
【無力感】許廷鏗感激欣宜伴走人生低潮　Alfred：在最壞時候起碼仍有機會做音樂
【姊妹情】衛蘭陪衛詩共度高山低谷　Janice最感恩黎明提攜帶入樂壇
17:10 2020/09/30
【姊妹情】衛蘭陪衛詩共度高山低谷　Janice最感恩黎明提攜帶入樂壇
許廷鏗 歌手 音樂會

最高瀏覽

【新冠肺炎】42歲男子居將軍澳初步確診　 患者病毒量高屬不明源頭個案
16:54 2020/10/24
【新冠肺炎】42歲男子居將軍澳初步確診　 患者病毒量高屬不明源頭個案
【明星BB床】譚凱琪選用北歐星級BB床　索價8千可零歲瞓到10歲
13:46 2020/10/22
【明星BB床】譚凱琪選用北歐星級BB床　索價8千可零歲瞓到10歲
【抽脂風險】為做最美新娘做手臂抽脂　23歲模特兒手術中途心跳停止身亡
13:18 2020/10/19
【抽脂風險】為做最美新娘做手臂抽脂　23歲模特兒手術中途心跳停止身亡