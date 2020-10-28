【牙醫歌手】許廷鏗身兼兩職感挑戰重大　舉行網上騷抒發內心感受

▲ 許廷鏗有感今年挑戰很大。（取自facebook）

「牙醫歌手」許廷鏗早前發表新歌《Negative》，並將於本周四（10月29日）舉行網上騷《JOOX Staycation Live許廷鏗線上音樂會》，許廷鏗接受TOPick訪問，談及做網上騷的心情，及如何在今年的挑戰中自處。

許廷鏗本身亦曾在個人社交平台專頁舉行網上演唱，Alfred的粉絲指他比平常有更多話要發表，可見此種新的演出平台對Alfred亦相當新鮮。

許廷鏗坦言：「坦白說平時有觀眾在場，我會很努力地去娛樂觀眾，是一種很根深蒂固的想法，因見到有觀眾很想嘗試帶動氣氛。但可能此會擾亂了跟樂迷們的聯繫，因他們的接收是由歌手的表演帶動。」

他指今次網上騷的表達方式有點不同的，也擔心大家的反應如何，會考量這樣呈現樂迷是否喜歡、或嫌不夠娛樂性。：「但我很開心可以有新嘗試，更重要是覺得自己做到了如期效果，大家可以分享受感受，歌曲有否想起雷同經歷，好像《痛》這一首歌，是否會想到去呵護過去的傷痛、療傷感覺，這些情緒上的內容，大家可以更留意多一點。」

▲ 近日推出另一新歌《恨》。

去年很多樂壇頒獎禮都取消，今年也面對不少挑戰，許廷鏗指：「今年的成長過程比前兩三年要多，除了待人處事上，更重要的是如何與自己的內心世界進行更好的溝通。由於我有兩份工作，相比其他人有很多自由度和空間，可能有時工作上奔波，忘了抽時間清理內心繁瑣。今年則多了時間清理這幾年累積的內心鬱結，新碟正是經過內心的清理後而製造出來的。」

他坦言，今時今日推出有十首歌的專輯，是很奢侈的事。「每一年出一張大碟，其實是很『豪華』的事。我跟自己承諾，每次入錄音室錄音，我不會輕易放過任何細節，這對我來說很重要。曾經以為旁人未必聽得出，但証明自己用心，別人是會知道，我希望每次拿起咪高峰，每次都可以做得更多更好。」

▲ Alfred將於周四舉行線上音樂會。

JOOX將於10月29日晚上獨家播放《JOOX Staycation Live許廷鏗線上音樂會》

日期： 10月29日（星期四）

時間： 晚上8時正

播出平台：JOOX