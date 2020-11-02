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【諸朋好友】姜皓文感激師父萬梓良支持　重情黑仔飲水思源：視亞視為娘家

娛樂 15:16 2020/11/02

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姜皓文夢想做演員由認人戲子做起，坦言亞視時期與大台對比感自卑。

由崔建邦及張秀文擔任主持的TVB全新訪談節目《諸朋好友》，在昨晚（11月1日）播出，第一集邀來黑仔姜皓文任嘉賓，分享當年入行經過，他並重提於亞視、無綫及電影圈打滾的經歷、回憶人生高低辛酸。

現年54歲的姜皓文因皮膚黑黝而被稱為「黑仔」，入行多年來演出過無數角色，終於在2018年憑《拆彈專家》奪得金獎最佳黑配角獎，近年亦成電影界搶手演員之一。回朔當初，黑仔是從電視圈開始其演藝道路。

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黑仔於兩年前首奪最佳男配角獎項。（影片截圖）

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黑仔從小立志當演員

黑仔於1986年參加電視先生奪得亞軍加入亞視，正式演藝路。他坦言自小已有演員夢：「會在家中反轉洗衫盤扮夾Band，然後叫阿媽扮歌星唱歌。」

長大後，因為朋友介紹而開始做臨時演員，不過黑仔一開頭並非做跑龍套，而是警局內認人的「戲子」，到後來才慢慢收到電視台的通告去擔任路人角色。

到參加電視先生正式入行後，黑仔只演過一套劇集《凶靈》，便被派往綜藝節目科：「那時開始爆騷，星期一至五都有節目出街。但我還是想拍劇，不過拍劇時又會被導演嫌棄我的演技，會開咪說『唔係拍緊綜藝節目呀！』，想要我收起一點喜感。」

黑仔坦言一直以來視亞視為娘家。（影片截圖）

黑仔擇善固執

黑仔回想起當年在綜藝科曾經得罪不少幕後工作人員：「那段時間在做搞笑節目，好怕有人在現場看到我的演出後竊竊私語，試過一次有其他節目的監製來看，剛好他在跟別人交頭接耳，我跟他說：『你好騷擾我，你可唔可以出廠先』，就把他趕了出去。」

他表示在工作上很認真，猜想那段時間應該開罪不少撰稿員、攝影師和導演：「試過有撰稿員改稿後問我：『改咗喇，讀得順唔順呀』。」

跳出電視圈後，近年還是願意接演電視劇。（影片截圖）

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黑仔飲水思源

崔建邦問當年身處亞視的日子，面對「大台」TVB有否感到強弱之感，黑仔感慨地直言：「大家都說亞視是弱台，在那裡不經不覺已經逗留許多年，我視他們為娘家。」

但他坦言曾有自卑感覺，提到過去每年一度的公益金百萬行，TVB隊伍經過觀眾席時，總有熱烈的迴響：「到我們路過的時候就會互相推塘，甚至大家的腳步都會有點急促，但幸好都會聽到一兩聲叫黑仔的聲音。」

亞視經歷過數度離巢潮，其中與黑仔同期的安德尊與歐錦棠早已過檔大台，雖然在亞視感到自卑，但黑仔從未想過要主動搭路到TVB：「做生不如做熟，我喜歡安安穩穩，做山寨王不知幾好。」

節目找來張秀文與崔建邦任主持。（instagram圖片）

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感激萬梓良支持

在2017至2019年，黑仔參演了超過20部港產片，接近每一套都有他的蹤影，業界更曾有說「沒有姜皓文開不到電影」。

他聞言表現謙虛，當崔建邦提到甚少人從電影圈投身電影圈後，會再次回歸電視銀幕，他即搞笑謂：「貪錢囉！現在電視台都好願意出錢。其實兩個範疇完全不同，講故事的方式和帶出來的訊息都不一樣。我喜歡演出，取當中的成功感。電視台威力較強，劇集出街一整個禮拜都好勁好開心，即時會知道反應，電影相對較慢、收斂一點。」

問到他視帝與影帝之間會如何選擇時，他認為獎項都是別人給予的鼓勵，當然想要但還是要看時機：「只能盡力，有時你未到那個階段、未盡到力，別人給你了你反而會害怕、壓力更大。」

黑仔感恩遇到其貴人兼師父萬梓良，與對方在宴會上初次認識時已一見如故，多年來對方都很照顧他，當黑仔缺少幕前工作、投資飲食業時，萬梓良非常支持，每次回港都去捧場，又很熱心把他介紹給各個製作單位，助黑仔爭取幕前機會：「有次他半夜打電話給某個相熟監製，叫對方起用我，他對我真的很肉緊很有心。」

未上映的電影《電影痴漢》，在拍攝時間上，是黑仔首套擔演男主角影片，他在戲中演腦退化病人，令他憶起同樣患腦退化並已經離逝的婆婆，當年他因哮喘入院未能送對方送後一程，至今仍感遺憾，提起時仍不禁哽咽，流露出他鐵漢柔情一面。

 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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