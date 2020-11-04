【娛圈有喜】「巨聲幫」駱胤鳴年尾結婚　未婚夫棄個人夢想成就未婚妻音樂夢【多圖】

▲ 曾參加TVB首屆《超級巨聲》的SIS樂印姊妹歌手駱胤鳴與男友哈士彬計劃於今年12月27日結婚。

參加TVB首屆《超級巨聲》的SIS樂印姊妹歌手駱胤鳴，與拍拖逾5年的未婚夫哈士彬將於今年年末拉埋天窗，共同迎接人生新一頁。為改善二人的生活，哈士彬放棄自己喜歡的DJ夢，並鼓勵駱胤鳴繼續追尋音樂夢，事事為對方著想，令駱胤鳴很感動。

駱胤鳴與哈士彬計劃於今年12月27日結婚，二人曾打算旅行結婚，不過一對新人聽取過家人意見後，改為以較傳統的形式舉行，哈士彬說：「在黃昏時候邀請親朋好友來臨觀禮、簽紙，然後在晚上擺酒。」被問及婚禮開支時，他回答：「開支是大的，約6位數字，最貴的始終也是酒席上。」

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相識1個多月後拍拖

二人婚後將同住於駱胤鳴家中，她說：「成功靠父幹！婆婆離世後，媽媽沒打算將單位放租，並給我們婚後居住。媽媽幫了很大忙，謝謝媽媽！我們會一起努力儲錢，之後再換大屋。」

被問到會否計劃生兒育女，哈士彬指：「短期內也不會有這打算。不想有養兒防老這概念，我們都喜歡小動物，打算將來有機會時便領養更多流浪貓狗。」駱胤鳴則感謝奶奶，「謝謝她沒給予壓力，她說可以幫忙照顧但不生也沒所謂。」

駱胤鳴和哈士彬於一次飯聚中邂逅，相識1個多月後便在一起，如今拍拖逾5年

。哈士彬於今年年初找來麥美恩、許文軒等友人幫忙，在主題樂園內向駱胤鳴求婚，浪漫又甜蜜。

▲ 哈士彬於主題樂園向駱胤鳴求婚。（駱胤鳴IG圖片）

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麥美恩許文軒幫忙求婚

回想二人相戀過程，哈士彬甜笑指，「認識她時，覺得她很得意、很健談，我們都很喜歡看動漫、打機，有共同話題。當時很喜歡她，現時則更喜歡她。」

駱胤鳴覺得哈士彬教會了她很多事，「我當時失戀，他跟我說了一句It's all about priority。若然那個人沒將你放得很前，其實他（前度）未必很愛或者夠愛你。」

她指哈士彬事事以她為先：「他有$10便會給我$9，幾乎將所有的都給了我，剩下的$1則是留給他自己用的，令我覺得這個男人是可以依靠的。」

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哈士彬煮飯駱胤鳴洗碗

二人互相依靠，哈士彬會負責煮飯，而駱胤鳴則負責洗碗，大家已各有負責的崗位。

她表示：「當發覺有人需要我時便覺得太好了。我很喜歡洗碗、掃地、吸塵，喜歡將一切都清洗得很乾淨。哈士彬笑言：「家務上我比較懶。」

為了令兩小口有更美滿的生活，駱胤鳴和哈士彬都先後考慮過放棄自己的夢想，最終哈士彬放棄了DJ夢，轉行從事媒體工作且令收入急增近兩倍。

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哈士彬轉行圓駱胤鳴音樂夢

曾經考慮放棄音樂夢的駱胤鳴感慨指：「其實入行10年，我每天都跟自己說要放棄，不做了。」哈士彬一心只想未婚妻能夢想成真：「她經常跟我說，不如她不做音樂好，轉行去接衫，但未免跟其理想相差太遠了。既然做歌是她的興趣，就一定要做下去，縱然不是賺錢也好，這是令自己的人生得到滿足。」

駱胤鳴說：「感動在他當時有跟我商量，不是突然下了決定，而是跟我傾談表示他想想跟我結婚而作出這決定。當時是很感動。為何會有人為我而放棄了自己的理想（DJ夢）？」

她續指：「他主動找我商量代表了他很尊重我的想法和看法，當時便跟自己說，要更努力去做。他是為了我的夢而放棄了自己的夢，所以我更加要捉緊我的夢，畀心機工作。」

哈士彬則謂：「互相支持對方的夢想是一定會，但也會覺得在兩者間定要有抉擇。反正我的夢想之路跟我很遠，反而覺得她與她的夢想很接近，倒不如全力支持她的夢想。」

場地：小白

記者：梁樂欣