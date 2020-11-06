【經期飲食】避免失血過多月經失調　中醫教生理期忌吃2類食物

▲ 中醫表示，女性生理期要忌吃2類食物，以免失血過多、月經失調。

女性生理期要小心飲食。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」faceook表示，月經跟隨女生大半輩子，不少困擾女生的疾病均源於月經失調，要學會與月經好好相處，根據自身體質狀況調經，並教大家經期期間的飲食貼士。

梁醫師表示，月經期間要避免辛辣油膩及刺激性食物，多喝水並放鬆心情。飲食方面，要記住以下四點：

1. 宜清淡

宜飲食清淡，多吃容易消化、營養豐富的食物。

長期節食或過度偏食，也會引致月經不調。

2. 宜溫熱

月經期間適宜進食屬性平和及偏溫熱食物。

中醫理論認為「血得溫則行，得寒則凝」，進食生冷食物會導致氣血不通，尤其是月經期間，容易引致月經有血塊、腹痛等症狀。

3. 不宜補

月經來潮期間，女生覺得身體特別虛弱，所以想多喝雞湯、藥膳鍋等食物給身體進補。其實來經時不宜進補，若補品含有行氣活血食材，有可能令經血量暴增或經期延長。

4. 忌活血

氣血調和的女生月經特別暢順，但月經期間不宜多吃行氣活血的食物，因容易導致失血過多。

食物例子：黑木耳、田七、韭菜、紅菜頭、玫瑰花、山楂等。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

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梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣