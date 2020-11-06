【無憾善終】曾家暴太太癌末伯伯欲回家見癌妻被女兒拒絕　寧養社工說服見最後一面莫留遺憾

▲ 香港寧養社會工作者學會吳宇峰表示，難忘一名80歲患末期肺癌的伯伯希望回家見妻女。

從事寧養社工工作近10年，面對過各種生離死別，宇峰深明人生不留遺憾的重要性。宇峰多年來一直幫癌末病人圓願，其中最難忘的，是一位末期肺癌的80歲伯伯。伯伯因難以接受罹癌的事實，而脾氣暴躁也抗拒所有人，但宇峰成功一步一步地敞開他的心扉，並得知伯伯的最後心願是回家見妻女一面，卻遭到女兒拒絕…

宇峰與許伯碰面之前，就聽聞過伯伯的脾氣。「許伯的脾氣大，說得一口流利的粗口，所有的護理員都被他罵過祖宗18代。」宇峰笑言。當然宇峰也不例外，派卡片時就被伯伯問：「你乜誰啊？」，甚至將卡片搓揉成團，丟回宇峰。

後來才知道伯伯因接受不了自己患上癌症，所以見到卡片上有「癌」字，就已經覺得不吉利。

宇峰當然不會放棄病人，他細心地了解伯伯的個性和喜好，發現伯伯愛種植，於是便投其所好，邀請伯伯揀漂亮的花盤一起種植，建立關係。

▲ 宇峰從事寧養社工工作近10年。(林綺虹攝)

說出心願

與伯伯熟絡後，他終於說出自己的心願。原來，伯伯一直很想回家，卻要求宇峰不要通知家人。宇峰感到奇怪，細問護士才了解到伯伯已曾試過回家，但到了家門就被女兒拒絕入屋，並趕回院舍。於是，宇峰嘗試致電伯伯女兒，了解情況。

如想回家，但又不能通知女兒，其實是不可能的。

宇峰很快便聯絡到許伯的女兒，才得悉許伯以往的一段故。原來許伯有家暴史，會家暴太太。同時間，太太目前亦患上癌症，所以女兒很擔心爸爸回家後，會刺激媽媽。

宇峰也深明女兒的憂慮，但也不希望伯伯一家留有遺憾，故還是向女兒提出折衷的方法：「其實爸爸餘下的日子已經不多了，所以不希望彼此留有遺憾…其實我地來一會兒就會走，可能來吃個午餐就走。」女兒的態度漸漸軟化，最後答應讓爸爸回家吃一頓午飯。

圓願

伯伯自入院後，已有1年沒有見過太太。團聚當日，伯伯馬上選擇穿上最「靚仔」的衫，宇峰又邀請義工幫伯伯恤髮，打扮得「靚靚仔仔」地回家吃飯。

宇峰仍記得當時一家團聚的畫面十分溫馨：

伯伯吃飯時嘴邊有粒飯，是太太親手幫他搣粒飯出來的。

而拍攝全家福時，攝影師又叫太太疊著伯伯的手，讓二人有點聯繫。再邀請女兒在背後攬著爸爸媽媽，當日女兒笑得十分開心。

這真的有很大意義，我深信不會有女兒想做分隔父母的角色。正正因這次機會，讓他們一家人再次聯繫起來，這是最有意義的。

而回程時，伯伯在的士向宇峰說的一番話，也令人感動，伯伯真誠地說：

這是我人生中，最開心的一日。

甚至再向當時尚未結婚的宇峰笑說：「你不會明啦，你未結婚。」

回想起來，伯伯那種好開心的笑容，是很真誠，發自內心的。

宇峰一直很感恩自己可做一份用「愛」做的工作。當很多工作都是靠付出勞力時，寧養社工的工作則是付出愛，讓生命變得更有意義。

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記者：楊宛茜